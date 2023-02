Awdijiwka Nightmare. Rockband im Krieg. Stand: 16.02.2023 12:28 Uhr Das Feature "Awdijiwka Nightmare" erzählt von einer ukrainischen Rockband. Die jungen Bandmitglieder mussten nach dem Überfall Russlands aus ihrer Heimatstadt Awdijiwka fliehen und leben nun an verschiedenen ukrainischen Orten, halten aber über einen Gruppenchat den Kontakt zueinander.

Die ukrainische Band "Metamorphose" besteht aus Danja, Ilija, Lera, Max und Vadim – immer mit dabei ist Sonja, eine Freundin und Fan der Band. In ihrem ersten Bandjahr, 2020, veröffentlichte "Metamorphose" den Song "Vojna" ("Krieg") auf Russisch und Ukrainisch. Der Bandname steht für Veränderung, seit dem 24. Februar 2022 auch für die Änderung ihrer Lebensumstände.

Die Sechs spielten regelmäßig im Probenraum ihrer Schule, doch jetzt gibt es den Raum nicht mehr. "Alles, was davon heute übrig ist, sind die Wände! Alles andere ist ausgebrannt", berichtet Sänger und Gitarrist Vadim. Mit dem Beginn des Krieges veränderte sich auch ihre Musik: Sie mussten geliebte Instrumente zurücklassen. Aktuell leben die sechs Bandmitglieder in unterschiedlichen Städten und bleiben über einen Telegramm-Chat in Kontakt – voller Hoffnung, dass sie eines Tages wieder miteinander proben und auftreten können.

Keine Nachricht – kein Lebenszeichen

Der Gruppenchat ist die einzige Möglichkeit für die Bandmitglieder, miteinander zu kommunizieren. Sie schicken sich Musik, Gedichte, Updates aus ihrem Leben und verfolgen gemeinsam den Raketenradar – eine interaktive Warn-Karte fürs Smartphone, auf der sie sehen können, wann und wo Raketen abgefeuert werden. Auch wenn Strom und Internet nicht immer funktionieren, versuchen die Freunde alles, um in Kontakt zu bleiben und sich Lebenszeichen zu schicken. Sie geben einander Halt in Momenten der Unsicherheit, wenn die Sirenen heulen und Explosionen zu spüren sind.

Bomben auf die Heimat

Der Krieg in der Ukraine dauert zum Zeitpunkt der Interviews schon fast ein ganzes Jahr. Für die Band hat sich eine bedrückende Normalität eingestellt: Es gehört zu ihrem Alltag, sich bei Alarm in Sicherheit zu bringen. Sie haben gelernt, wie man sich im Krieg verhalten muss, um durchzukommen. Dass der Krieg bald zu Ende ist, wünschen sie sich natürlich alle. Sie träumen von einer Zeit nach dem Krieg, in der sie zurück in ihre Heimatstadt Awdijiwka gehen werden, wo sie wieder zusammen Musik machen.

Sehnsucht nach Awdijiwka

Vadim, Sonja und Lera leben aktuell in Dnipro und beenden noch dieses Jahr die Schule - online. Max, auch in Dnipro, ist in der 9. Klasse und macht, immer wenn es geht, Sport oder Musik. Danja arbeitet in der Stadt Saporischschja und studiert online. Iilja schreibt Computerprogramme, und auch er studiert bereits, in Nowogrodowka, nur 40 Kilometer von der Front entfernt. Dort ist es sehr laut, die Luftabwehr ist ständig im Einsatz. Danja und Ilija sind jetzt 18 und hoffen darauf, nicht eingezogen zu werden.

Weitere Informationen 56 Min Awdijiwka Nightmare Metamorphose bedeutet Veränderung. Die ukrainische Rockband spielt, auch wenn sich die Welt um sie herum verändert. 56 Min NDR Feature Box Der Podcast zum Abtauchen und Aufhorchen: Porträts und Skandale, Geschichten und Recherchen als Download. mehr Hörspiele auf NDR Kultur Die Hörspiele auf NDR Kultur beinhalten ausgewählte Klassiker und Neuinszenierungen, gesprochen von bekannten Schauspielern - jeweils mittwochs 20 Uhr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 21.02.2023 | 20:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Feature