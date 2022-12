"Rette das Konzert": Elbphilharmonie mit eigenem Online-Escape-Game Stand: 28.12.2022 12:40 Uhr Die Elbphilharmonie bietet ein kostenloses Online-Escape-Spiel an: "Rette das Konzert". Stefanie Wittgenstein hat es ausprobiert - zusammen mit ihrer 11-jährigen Tochter.

von Stefanie Wittgenstein

Der berühmte Geiger Paganono soll am Abend in der Elbphilharmonie auftreten - aber seine Geige ist bei der Sicherheitskontrolle kaputt gegangen. Jetzt ist das Konzert des Jahres in Gefahr! Soweit die Story, denn Projektleiterin Nuria muss die Geige dringend zur Reparatur bringen, und wir - die Spielenden - müssen jetzt für Nuria in der Elphi lauter andere Aufgaben lösen. Als erstes müssen wir das Codewort für den Lastenaufzug rausfinden.

Sieben Rätsel müssen gelöst werden

Erste Versuche schlagen fehl. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich vor diesem Elphi-Spiel nur einmal an einem Escape-Game teilgenommen habe. Da musste ich am Ende vom Spielleiter aus dem Raum geholt werden, weil ich es mit meinen Mitstreitern nicht gelöst bekommen habe. Diesmal will ich es unbedingt schaffen.

Zum Glück spielt meine Tochter mit. "Das F ist anders", bemerkt sie. Insgesamt müssen wir sieben Rätsel lösen - manche sind sinnvoller als andere. Lustiger als irgendwelche Fantasiecodes rauszufinden ist zum Beispiel, dass wir in der Garderobe von Paganono die Bilder an der Wand in die richtige Reihenfolge bringen sollen. "Für Elise", der "Hummelflug", Verdis Oper "Aida", Mendelssohns "Hochzeitsmarsch" - alles muss chronologisch sortiert werden. Nichts ist erfüllender, als wenn wir richtig gerätselt haben.

Wenig Musik, viele Codes

Das Escape-Game der Elphi verspricht in der Pressemitteilung exklusive Einblicke hinter die Kulissen - aber außer ein paar Garderoben und Proberäumen ist nicht wirklich was Spannendes zu sehen. Ich hab am Anfang auch gedacht, der Lautsprecher an meinem Rechner sei kaputt - weil ich irgendwie mit mehr Musik aus der Elphi gerechnet hatte. Nur bei zwei Spielen gibt es Tonschnipsel zu hören. An unsere Grenzen stoßen meine Tochter und ich bei der Aufgabe, die Beleuchtung für den Konzertsaal einzuschalten. Auch hier müssen wir wieder seltsame Codes herausfinden. Zwischendurch muss mein Gaming-erfahrener Teenager-Sohn ins Spiel eingreifen.

Am Ende klappt’s - wir müssen nur noch Paganono auf der Elphi-Plaza finden - dann haben wir alles geschafft! Das Konzert kann beginnen. "Ist das Paganono?", fragt meine Tochter. "Ne, das ist Alan Gilbert." Ein kurzer Konzertausschnitt vom NDR Elbphilharmonie Orchester mit seinem Chefdirigenten Alan Gilbert am Pult ist eine nicht-logische Belohnung am Ende. Das Escape-Spiel der Elphi ist als kostenloser Zeitvertreib zwischen den Jahren mit Freunden oder Familie ganz nett. Was mich weiterhin an Escape-Games stören wird: Sinn ergeben die meisten Aufgaben nicht. Aber lustig war es trotzdem.

