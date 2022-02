Anna Netrebko distanziert sich vom Krieg in der Ukraine Stand: 27.02.2022 12:56 Uhr Die russische Star-Sopranistin Anna Netrebko, die 2012 die Wahl Putins ins Präsidentenamt unterstützte, hat sich vom Krieg in der Ukraine distanziert. Am 2. März soll sie in der Elbphilharmonie in Hamburg auftreten.

Die russische Sängerin Anna Netrebko hat sich auf ihrem Instagram-Account zur russischen Invasion in die Ukraine geäußert. Sie sei gegen den Krieg: "Ich bin eine Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid brechen mir das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört und die Menschen in Frieden leben können. Das erhoffe ich mir und dafür bete ich."

Anna Netrebko und die russische Regierung

Netrebko hatte im vergangenen Jahr ihren 50. Geburtstag im Moskauer Kremlpalast gefeiert. Während der Veranstaltung wurden auch Glückwünsche von Wladimir Putin verlesen, in denen er Netrebkos Gesangskunst würdigte und betonte, dass "Russland stolz auf sie als Vertreterin unserer heimischen Gesangschule" sei. Netrebko hatte 2012 eine Petition zur Wiederwahl Putins zum Präsidenten unterstützt.

Netrebko-Konzert in der Elbphilharmonie am 2. März

Gemeinsam mit dem Tenor Yusif Eyvazov soll die russische Star-Sopranistin Anna Netrebko am 2. März in der Elbphilharmonie auftreten. Das Konzert liegt nicht in der Verantwortung der Elbphilharmonie, betonte Elbphilharmonie-Generalintendant Christoph Lieben-Seutter im Interview mit NDR 90,3 am Freitag. Der Konzertveranstalter River Concerts hat den Saal in der Elbphilharmonie für diesen Abend gemietet. Den Vertrag mit dem Veranstalter zu brechen, hätte hohe Schadenersatzforderungen bedeutet, die der Steuerzahler hätte begleichen müssen: "Es gilt schon sehr genau zu überlegen, welche Schritte man unternimmt", sagte Lieben-Seutter. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte sich Netrebko noch nicht distanziert.

Netrebko: Hoher Druck auf russische Künstler*innen

Anna Netrebko und ihr Ehemann, der Tenor Yusif Eyvazov, der eine nahezu identische Meldung auf Instagram veröffentlichte, betonten in ihrem Post zudem, dass sie dagegen seien, Künstlerinnen und Künstler zu drängen, sich öffentlich gegen ihr Heimatland auszusprechen. Netrebko sei es wichtig, als Künstlerin "über politische Unterschiede hinweg zu vereinen". Sie habe sich für ihre Stellungnahme Zeit genommen, um nicht "zu kommentieren, ohne wirklich darüber nachzudenken".

