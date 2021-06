Live aus der Elbphilharmonie: TONALi Awards und "BeEnigma" Stand: 06.06.2021 20:00 Uhr Sehen Sie am Sonntag ab 20 Uhr die Vergabe der TONALi Awards und die Uraufführung des Werks "BeEnigma" mit dem TONALi Orchester und Garrett Keast im Livestream.

Die TONALi Awards 2021

Premiere in der Elbphilharmonie: Zum ersten Mal werden die TONALi Awards vergeben. In der Kategorie "Mut zur Utopie" erhält der im Kongo geborene Schweizer Sänger, Künstler und Lyriker Elia Rediger den mit 25.000 Euro dotierten Preis. Das 2016 in Berlin gegründete The String Archestra, das sich besonders für die Aufführung von Werken schwarzer und indigener Komponistinnen und Komponisten einsetzt, wird mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie "Aufbruch" ausgezeichnet.

"BeEnigma" - Beethoven am Puls der Zeit

Kein Ton, keine Note, kein Zitat! Absolut nichts, was der Jubilar des vergangenen Jahres, Ludwig van Beethoven, jemals geschrieben hat, wird in diesem Werk erklingen. "BeEnigma" ist eine von TONALi in Auftrag gegebene Gemeinschaftskomposition von Manfred Trojahn, Peter Ruzicka, Judit Varga, Eivind Buene und José M. Sánchez-Verdú. Aus fünf verschiedenen Richtungen wird sich hier der Musik Beethovens genähert. Jedes der fünf unterschiedlichen Teile dauert rund zehn Minuten. Dazwischen gibt es Texte des Slam-Poeten Timo Brunke, die von Publikumseinsendungen zum Thema "Beethoven ist…" inspiriert wurden.

Aufgeführt wird "BeEnigma" vom neuen TONALi Orchester unter Leitung des US-amerikanischen Dirigenten Garrett Keast. Das Orchester besteht aus erstklassigen jungen Musikerinnen und Musikern, die sich auch in verschiedenen Projekten gesellschaftlich engagieren.

Das Programm TONALi Awards 2021

Elia Rediger - Preisträger in der Kategorie "Mut zur Utopie"

The String Archestra - Preisträger in der Kategorie "Aufbruch"





"BeEnigma (Uraufführung)"

Eivind Buene - SPOLIA

Peter Ruzicka - ZUSCHREIBUNG

José Sanchez - FANTASMATA

Manfred Trojahn - Introduction and faster movement

Judit Varga - Happy Birthday, Major Ludwig



Timo Brunke - Poetry-Slam

TONALi Orchester

Ltg.: Garrett Keast



Moderation: Tom R. Schulz

