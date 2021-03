Konzert aus der Elbphilharmonie am Sonnabend live im Videostream Stand: 19.03.2021 17:05 Uhr Es ist ein lang ersehntes Wiedersehen: Ingo Metzmacher dirigiert am Sonnabend das Philharmonische Staatsorchester Hamburg. NDR.de überträgt das Konzert live im Videostream.

von Stephan Sturm

In seiner Zeit als Generalmusikdirektor in Hamburg (1997 bis 2005) machte Ingo Metzmacher deutlich, dass die Musik des 20. Jahrhunderts ihm eine Herzensangelegenheit ist. "Who is Afraid of 20th Century Music" nannte er eine weit über die Grenzen Hamburgs hinaus erfolgreiche Konzertreihe, in der er das Publikum über Jahre hinweg für seine Musik begeisterte.

Werke aus dem 20. Jahrhundert

Nun kommt es zum lang ersehnten Wiedertreffen von Metzmacher und seinem ehemaligen Orchester. In der Elbphilharmonie präsentieren der in Hannover geborene Dirigent und das Philharmonische Staatsorchester ein außergewöhnliches Programm, natürlich mit Werken aus dem 20. Jahrhundert von Dmitri Schostakowitsch, Hanns Eisler und Kurt Weill sowie mit einem Ausschnitt aus Anton Weberns berühmter Orchesterbearbeitung von Bachs Musikalischem Opfer.

Solist ist der österreichische Opern- und Konzertsänger Georg Nigl, der seit Jahren auf den großen Opernbühnen internationale Erfolge feiert und bei zahlreichen Uraufführungen von Werken des 20. und 21. Jahrhunderts mitwirkte.

Konzert live im Videostream

Das Konzert in der Elbphilharmonie mit Ingo Metzmacher und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg findet Corona-bedingt ohne Publikum statt und wird exklusiv von 20 Uhr an live per Videostream angeboten. Im Programm von NDR Kultur ist es am 19.04.2021 um 20 Uhr in der Reihe "Das Konzert" zu hören.

Das Programm Johann Sebastian Bach / Anton Webern:

Fuga (Ricercar a 6) aus dem Musikalischen Opfer



Dmitri Schostakowitsch:

Kammersymphonie c-Moll op. 110a



Hanns Eisler:

Ernste Gesänge für Bariton und Streichorchester



Kurt Weill:

Kleine Dreigroschenmusik



Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Leitung: Ingo Metzmacher

Georg Nigl, Bariton



Live aus der Elbphilharmonie Hamburg

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Das Konzert | 19.04.2021 | 20:00 Uhr