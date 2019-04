Stand: 29.04.2019 12:07 Uhr

Beethoven satt in der Elphi von Daniel Kaiser

Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter hat die kommende Saison 2019/2020 in Hamburg vorgestellt. Alleine 380 Konzerte sind im Großen Saal geplant. Unter anderem werden die Wiener Philharmoniker im Beethoven-Jahr 2020 alle neun Sinfonien des Komponisten spielen.

Beethoven wird zum 250. Geburtstag gewürdigt

Rechtzeitig zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven gäbe es "richtige Beethovenfestspiele", sagte Lieben-Seutter. "Ohne Beethoven gäbe es solche Konzertsäle gar nicht. Der hat quasi im Alleingang die Klassische Musik weiter getrieben. Deswegen ist der Großteil seiner Werke im Laufe der Saison hier zu erleben."

Britisches Programm "Britain Calling" im Oktober

Die Wiener Philharmoniker werden im März 2020 alle neun Beethoven-Sinfonien aufführen. Der renommierte Pianist Igor Levit spielt im September und im November dessen Klaviersonaten. Den Soundtrack zum Brexit mit dem Programm "Britain Calling" gibt es im Oktober: "Das ist eine gute Woche, in der es nur im englische Musik geht, mit einer der spannendsten Dirigenntinen unserer Zeit. Mirga Gražinytė-Tyla erobert mit dem City Of Birmingham Orchester gerade die Welt", sagte Lieben-Seutter.

Weltstars im Programm - darunter Cecilia Bartoli

730 Konzerte sind in der kommenden Saison in der Elbphilharmonie geplant. Immer wieder sind Weltstars zu erleben. Am 5. November ist zum Beispiel die Mailänder Scala mit der Oper "Julius Cäsar" von Georg Friedrich Händel mit Star-Sängerin Cecilia Bartholi zu Gast. "Ganz Wien" lautet der Titel ein Festivals, das Ende Februar 2020 startet. Es bietet nicht nur Wiener Klassik, sondern den Klang der ganzen Stadt. Lieben-Seutter beschreibt es so: "Das schräge, das abseitige, das morbide Wien; Wien als Melting-Pot in seiner Mischung aus slawischen Einflüssen, Volksmusik, Punk, Wiener Lied, Klassik bis hin zum Rap.

Einzelkartenverkauf startet im Juni

Der Einzelkartenverkauf für einen Großteil der Konzerte der nächsten Saison in Elbphilharmonie und Laeiszhalle beginnt am 20. Juni 2019 ab 18 Uhr online unter www.elbphilharmonie.de und bereits ab 10 Uhr an den unten aufgeführten offiziellen Vorverkaufsstellen.

Zwei Millionen Konzertbesucher in der Elphi seit Eröffnung

Seit der Eröffnung hätten mehr als zwei Millionen Menschen ein Konzert in der Elbphilharmonie besucht, teilte Lieben-Seutter mit. Der Ticket-Druck sei nun "nicht mehr ganz so schlimm, wie am Anfang", so der Intendant. "Jetzt ist zwar immer noch alles ausverkauft, aber viele Konzerte haben doch einige Wochen lang Tickets zum Verkauf." Man müsse es ein bisschen probieren. "Die Ausrede, man kriege keine Karten für die Elbphilharmonie, die gilt nicht."

Die offiziellen Ticketverkaufsstellen der Elbphilharmonie Konzertkasse Elbphilharmonie Konzertkasse im Brahms Kontor Elbphilharmonie Kulturcafé im Erdgeschoss der Elbphilharmonie gegenüber der Laeiszhalle, im Erdgeschoss, Eingang links am Mönckebergbrunnen Platz der Deutschen Einheit 1 Johannes-Brahms-Platz 1 Barkhof 3 20457 Hamburg 20355 Hamburg 20095 Hamburg täglich 11-20 Uhr

feiertags geschlossen Mo-Fr 11-18 Uhr

Sonnabend 11-16 Uhr,

Sonntags und feiertags geschlossen Mo-Fr 11-14 Uhr

Mo-Fr 15-18 Uhr

Sonnabend, Sonntag, feiertags geschl.

