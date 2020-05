Stand: 26.05.2020 10:45 Uhr - NDR 90,3

Elbphilharmonie: Vorverkauf für neue Saison startet

Auch wenn noch niemand weiß, ob es im September wieder einen normalen Konzertbetrieb in der Hamburger Elbphilharmonie geben wird, beginnt heute der Vorverkauf für die Konzerte der neuen Saison. Aufgrund der weiterhin geschlossenen Konzertkassen können die Karten jedoch nur online unter www.elbphilharmonie.de bestellt werden, teilte das Konzerthaus mit. Einzelkarten für das NDR Elbphilharmonie Orchester, den NDR Chor sowie die NDR Bigband gehen ebenfalls in den Verkauf und können über die jeweilige Veranstaltungsseite gebucht werden.

Elbphilharmonie-Tickets: Jetzt buchen, später bezahlen

In Hinblick auf mögliche pandemiebedingte Konzertabsagen verläuft die Bestellung der Tickets nach dem Motto "Book now, pay later": Gebucht werden kann ab Dienstag, bezahlt wird erst, wenn sichergestellt ist, dass das Konzert auch stattfindet - spätestens sechs Wochen vor dem jeweiligen Termin.

Im Saisonprogramm 2020/21 sind den Komponisten György Kurtág und Thomas Adès Schwerpunkte gewidmet. Zu den Künstlern zählen Patricia Kopatchinskaja, Daniil Trifonov, Antonio Pappano, Heiner Goebbels und Pierre-Laurent Aimard. Sein Debüt in der Elbphilharmonie soll das Israel Philharmonic Orchestra unter Lahav Shani geben.

Anfang September soll es losgehen

Eröffnet werden soll die Saison am 2./3. September mit einem Konzert des Pittsburgh Symphony Orchestra unter Leitung seines Chefdirigenten Manfred Honeck und Stargeigerin Anne-Sophie Mutter zu Ehren von Ludwig van Beethoven, dessen Geburtstag sich zum 250. Mal jährt. Am 4. und 5. September eröffnet Chefdirigent Alan Gilbert die Jubiläumssaison des NDR Elbphilharmonie Orchesters mit Stargeiger Leonidas Kavakos und der "Opening Night". Im Mittelpunkt des Programms steht Igor Strawinsky, dem das NDR Festival "Strawinsky in Hamburg" im April 2021 gewidmet ist.

