Elbphilharmonie Saison 2021/22: Kraft Konzertsaal Stand: 08.06.2021 14:00 Uhr Endlich wieder live Musik erleben: Mit einem umfangreichen Programm für die Saison 2021/22 möchte die Hamburger Elbphilharmonie an Zeiten vor der Corona-Pandemie anknüpfen. Eröffnet wird die neue Saison am 1. September.

Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter hat am Dienstag unter dem Motto "Kraftort Konzertsaal" das Programm der Elbphilharmonie für die neue Saison vorgestellt. "Die Elbphilharmonie ist wieder da! " freute sich der Intendant. Auch wenn vieles coronabedingt noch unter Vorbehalt steht: Die kommende Saison bringt ein prallvolles Angebot mit spannenden Programmen und vielen Künstlerinnen und Künstlern auf internationalem Top-Niveau.

Beeindruckende Auswahl für neue Saison der Elbphilharmonie

Alleine der Blick auf die Liste der Dirigentinnen und Dirigenten ist beeindruckend: Simon Rattle, Daniel Barenboim, Esa-Pekka Salonen, Mirga Gražinytė-Tyla und Valery Gergiev kommen nach Hamburg - die meisten von ihnen nicht nur für einen Abend, sondern für mehrere Konzerte, teilweise am Stück. Da profitiert Christoph Lieben-Seutter auch von der kurzfristigeren Planung durch die Corona-Pandemie. Zu den Künstlern, die im Hamburger Konzerthaus an der Elbe auftreten werden, gehören weiter Teodor Currentzis, Semyon Bychkov und Andris Nelsons.

Rückkehr zu einem reichhaltigen Konzertleben

Mit der Programmvorstellung wollen die Veranstalter die Vorfreude auf die Rückkehr zu einem reichhaltigen Konzertleben entfachen - ebenso wie das Versprechen auf umfassende Begegnungen mit Musik von Komponisten wie Sibelius, Strauss, Mozart, Schumann, Beethoven oder Hanns Eisler. Es gebe die "Aussicht auf eine Vielzahl starker Glücksmomente beim Erleben erstklassiger live gespielter Musik", heißt es in Ankündigung. In seiner Opulenz und Qualität knüpfe das Programm der Saison 2021/22 an Zeiten vor der Corona-Pandemie an.

Elbphilharmonie: Saisoneröffnung am 1. September

Anoushka Shankar, Max Richter und John Zorn sind jeweils "Elbphilharmonie Reflektor"-Festivals gewidmet. Zur Eröffnung der Saison am 1. September, die HamburgMusik und der NDR erneut gemeinsam feiern, hat das NDR Elbphilharmonie Orchester unter seinem Chefdirigenten Alan Gilbert den Star-Cellisten Yo-Yo Ma zu Gast.

Ticket-Bestellungen für einen Großteil der Konzerte sind vom 15. Juni an auf der Webseite der Elbhilharmonie möglich.