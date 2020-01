Stand: 15.01.2020 11:00 Uhr - NDR Kultur

Dirigent Alan Gilbert wird Leiter der Stockholmer Oper von Anina Pommerenke

Der 52-jährige Musiker Alan Gilbert wird eine weitere Aufgabe übernehmen: Der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters wird, zusätzlich zu seinem Engagement in Hamburg, Leiter der Königlichen Oper in Stockholm, wo er im Frühjahr 2021 seine erste Amtszeit antritt. Gilbert ist seit September 2019 in Hamburg an der Elbphilharmonie tätig.

Bereits seit 2012 ist Gilbert eng mit der Oper Stockholm verbunden. "Ich habe eine lange Beziehung zu der Stockholmer Oper. Ich habe dort schon vor einigen Jahren Wagners 'Lohengrin' dirigiert und vor kurzem den 'Rosenkavalier' von Strauß. Es gab eine tolle Chemie mit den Musikern und Sängern des Hauses." Es habe eigentlich schon recht früh zur Debatte gestanden, dass er dort Musikdirektor werden könne, so Gilbert im Gespräch mit NDR Kultur. "Aber erst im letzten halben Jahr ist es so richtig konkret geworden. Und es ist wirklich ein Traum, der wahr wird für mich, denn ich liebe es, Opern zu dirigieren."

NDR Elbphilharmonie Orchester bleibt erste Priorität

Hamburg werde trotzdem seine erste Priorität bleiben, betonte der Chef des NDR Elbphilharmonie Orchesters: "Ich werde sogar mehr Zeit und mehr Energie für Hamburg haben. Denn ich werde die Zusammenarbeit mit vielen Orchestern, die ich bisher jedes Jahr dirigiert habe, beenden."

Dirigent Gilbert lebt in Stockholm

Die Königliche Oper in Stockholm sei ein wundervolles Haus, mit viel Potenzial und vielen interessanten Projekten, lobte Gilbert. Der Dirigent lebt in Stockholm und freut sich daher auch aus persönlichen Gründen über die neue Aufgabe: "Jetzt wo ich sehe, wie meine Kinder immer älter werden, habe ich das Gefühl, die Zeit rennt vorbei. Also ist es für mich wirklich ideal, dass sich in der Stadt, in der ich lebe, so eine Möglichkeit auftut." Gilbert war bis 2017 Chef des New York Philharmonic Orchestra.

