Corona-Helden: Erstes Dankeschön-Konzert in der Elbphilharmonie

Die NDR Musikensembles hatten ihr Publikum dazu aufgerufen, ihre ganz persönlichen Heldinnen und Helden des Alltags zu nennen. Für sie spielte gestern Abend beim ersten der elf Konzerte das NDR Elbphilharmonie Orchester.

von Kerry Rügemer

Glücklich, beseelt, dankbar - noch vor Beginn des Konzertes werden die ersten 200 Corona-Alltags-Heldinnen und -Helden von insgesamt 1.600 Nominierten mit rauschendem Applaus bedacht.

Grundschullehrerin: Unermüdlich für die Kinder da

Da ist zum Beispiel Dörte Waidbrecht, Grundschullehrerin aus Rissen. Eltern hatten die engagierte Pädagogin vorgeschlagen, weil sie unermüdlich für ihre Schülerinnen und Schüler da war. "Motiviert hat mich zuallererst das Wohlergehen der Kinder meiner Klasse", erzählt Waidbrecht. "Ich wollte ihnen in der Zeit, in der sie ganz alleine zu Hause waren, ein Gefühl von Verbundenheit geben. Die Kinder haben mir viel von ihren persönlichen Aktivitäten geschickt und ich habe daraus kleine Tagesfilme erstellt. So konnten wir einfach Anteil nehmen an dem, was zuhause lief. Und wir konnten sagen: Wir sind weiterhin die Klasse 3b und nicht nur kleine Einzelkämpfer vor dem Bildschirm."

Auch Ines Riedemann ist Lehrerin. Sie unterrichtet an einer Blindenschule. Online-Unterricht war da nicht möglich. Sie ist selbst auch blind und jeden Tag mit ihrem Hund quer durch die Stadt gefahren, um die Kinder zu unterrichten. Was sie dazu täglich motiviert hat? Für Riedemann ganz klar: “Die Schüler selbst. Weil man eine Vorbildfunktion hat, auch den blinden Schülern gegenüber, dass man weiter kämpft!”

Griegs Klavierkonzert und Mendelssohn Bartholdys "Italienische Sinfonie"

Zu hören ist Edvard Griegs Klavierkonzert mit Rudolf Buchbinder am Flügel und Felix Mendelssohn Bartholdys "Italienische Sinfonie", die mitreißend vor Lebensfreude sprudelt - viele der Corona-Heldinnen und -Helden sind von der Musik völlig hin und weg.

Tina Haug ist mit ihrem Mann Rudolf heute Abend aus Niedersachsen angereist. Die beiden haben sich monatelang immer wieder um ihre Enkelkinder gekümmert. Sie sind das erste Mal in der Elbphilharmonie und können ihr Glück kaum fassen: "Dass wir vorgeschlagen wurden ist an sich schon ein Geschenk, aber dass wir dann auch herkommen durften, ist nochmal eins", freut sich Tina Haug.

Altenbetreuerin: "Das hätte ich nie erwartet"

Auch Altenbetreuerin Elisabeth Müller geht es ähnlich: "Dass man dabei an mich gedacht hat - das hätte ich nie erwartet."

Der Riesenapplaus zum Schluss zeigt - schön war es, dieses musikalische Dankeschön an all die Alltags-Heldinnen und -Helden!

Bis Sonntag gibt es weitere Dankeskonzerte vom NDR Elbphilharmonie Orchester, der NDR Bigband, der NDR Radiophilharmonie und vom NDR Vokalensemble.

