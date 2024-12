eat.READ.sleep.feiert 5. Geburtstag mit Podcast-Show und Lesekreis-Börse Stand: 12.12.2024 12:40 Uhr Feiert mit Katharina, Jan und Daniel am 7. und 8. Juni in Hannover den 5. Geburtstag von eat.READ.sleep.!

Im Juni 2020 fing alles an: mit Bestsellerautorin Dörte Hansen als Gast und einer Portion Kartoffelsalat à la Hemingway. Der Autor hatte sich dieses Mahl in Paris gegönnt, nachdem er das Honorar für seine erste Kurzgeschichte bekommen hat. Bei eat.READ.sleep. war es die erste von vielen literarischen Vorspeisen, denn der Podcast hat es sich zum Ziel gesetzt, Bücher mit allen Sinnen zu leben und immer wieder besondere Herangehensweisen ans Lesen zu finden.

Seit der ersten Folge ist eine Menge passiert: Es gibt mehr als 150 Lesekreise - vor allem in Deutschland. Aber auch Österreich, der Schweiz und anderen europäischen Städten treffen sich regelmäßig Bookies, um sich über den Podcast und ihre persönlichen Lektüren auszutauschen. Sie kochen die literarischen Vorspeisen nach, treffen sich städteübergreifend und wenn sie Glück haben, gewinnen sie einen Besuch im Studio. Außerdem gibt es einen Fanclub auf Instagram mit gemeinsamen Lese- und Diskussionsrunden - um den Podcast ist eine treue Community entstanden.

Fünf Jahre eat.READ.sleep.-Fanfest in Hannover

Und auch im Jubiläumsjahr gibt wieder einige Möglichkeiten, die Host Daniel, Jan und Katharina live zu erleben. Etwa 20 Veranstaltungen in ganz Deutschland sind geplant - und extra zum 5. Geburtstag gibt es ein großes Fanfest in Hannover.

Am 7. Juni 2025 geht es los mit einer Show im Kleinen Sendesaal des NDR Konzerthauses Hannover. Freut euch auf einen besonderen Abend mit Buchtipps, Action und vielen Überraschungen. Danach gibt es die Gelegenheit, im Foyer mit den Hosts und anderen Fans ins Gespräch zu kommen, Fotos zu machen und den Abend ausklingen zu lassen.

Lesekreise im Literaturhaus Hannover am 8. Juni

Am 8. Juni wollen wir die Lesekreise ins Literaturhaus Hannover einladen. Hier wird es am Sonntagvormittag die Gelegenheit geben, sich untereinander kennenzulernen, Bücher zu tauschen und bei einem Meet & Greet mit den Hosts die Fragen zu stellen, die sie schon immer loswerden wollten. Interessierte Lesekreise können ab sofort an eRslesekreise@ndr.de mailen. Bitte gebt an, mit wie vielen Leuten ihr dabei sein wollt! Achtung: Wir haben nur Platz für 250 Menschen, also muss gelten: First come, first served.

Podcast-Show am 7. Juni 2025 in Hannover

Termin: Sonnabend, 7. Juni, 19 Uhr bis etwa 22 Uhr

Ort: Hannover, NDR Konzerthaus Kleiner Sendesaal

Adresse: Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22, 30169 Hannover

Den Link zum NDR Ticketshop (ndrticketshop.de) für den 7. Juni gibt es hier, die Karten kosten € 10,- inkl. VVK (erm. € 3,-).

Lesekreis-Börse am 8. Juni 2025 in Hannover

Termin: Sonntag, 8. Juni, 11 Uhr bis 13 Uhr

Ort: Hannover, Literaturhaus

Adresse: Sophienstraße 2, 30159 Hannover

Bewerbung für die Teilnahme unter: eRslesekreise@ndr.de

Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge von eat.READ.sleep. in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio App der ARD und überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren und keine Folge verpassen.

VORSCHAU: Trailer: Bücherpodcast eat.Read.Sleep - Bücher für dich (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 14.12.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane