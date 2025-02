eat.READ.sleep. goes DESY: Podcast-Show zwischen Literatur und Wissenschaft Stand: 18.02.2025 09:29 Uhr Im Hamburger Forschungszentrum DESY sprechen Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser am 9. Mai 2025 über Bücher, in denen es um Mathe, Physik oder Chemie geht.

Der NDR Kultur Bücherpodcast stellt sich der vielleicht größten Herausforderung seiner Geschichte: Nachdem die Hosts Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser in Podcastfolgen immer wieder an ihre Grenzen in Sachen Mathe und Physik gestoßen sind, begeben sie sich jetzt in die Höhle des Löwen. Sie sind zu Gast beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) für naturwissenschaftliche Grundlagenforschung mit eigenem Teilchenbeschleuniger in Hamburg. Dort sprechen sie unterhaltsam über Bücher, in denen es um Mathe, Physik oder Chemie geht.

Zu Gast auf der Bühne ist der promovierte Hamburger Physiker Daniel Mellem, der mit seinem Roman "Die Erfindung des Countdowns" über den Physiker Hermann Oberth und dessen Traum von der Mondrakete viele Leserinnen und Leser begeistert hat.

Live-Experimente auf der Bühne

Welche Romane helfen, Naturwissenschaften besser zu verstehen? Wie viel Sheldon Cooper-Vibes stecken im DESY? Wozu braucht man eigentlich einen Teilchenbeschleuniger? Kann man Textaufgaben nicht einfach abschaffen? Auch Live-Experimente auf der Bühne sind geplant. Das wird garantiert ein unterhaltsamer Abend zwischen Literatur und Wissenschaft.

Der NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. gibt Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt und das mit großem Erfolg: Die Podcast-Community wächst und wächst. Auf vielfachen Wunsch der Fans gibt es jetzt diese "Mathe-Folge" - mit einem Blick auf Bücher, die in der Welt der Physik, Mathematik und Chemie spielen.

Nach einem interaktiven Warm-Up liefern Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser eine kurzweilige Bühnen-Show rund ums Lesen: Lieblingsbücher werden gepriesen, Bestseller auch mal verrissen oder kontrovers diskutiert. Es gibt eine literarische Vorspeise, spontane Interaktionen und am Ende ein Bücher-Quiz.

Termin: 09. Mai 2025 um 19 Uhr

Ort: DESY Hamburg

Adresse: Haus 5, Auditorium, Notkestraße 85, Hamburg

Hier kann man sich für die Podcast-Session im DESY anmelden:

