Stand: 03.02.2025 13:21 Uhr documenta führt nach Antisemitismus-Skandal Verhaltenskodex ein

Die "documenta und Museum Fridericianum gGmbH" hat sich nach den Antisemitismusvorwürfen gegen die documenta fifteen 2022 einen Verhaltenskodex gegeben. Der "Code of Conduct" beschreibe die ethischen Grundwerte der documenta, teilte die Gesellschaft in Kassel am Montag mit. Die Geschäftsführung habe den Kodex unter Einbindung der Mitarbeitenden erarbeitet und mit den Gesellschaftern abgestimmt, zudem habe der Aufsichtsrat ihn beschlossen. Er umfasse alle Arbeitsbereiche und Mitarbeitenden der Gesellschaft. | Sendebezug: 03.02.2025 16:30 | NDR Kultur