Stand: 14.11.2023 10:06 Uhr documenta: Zwei Mitglieder verlassen Findungskommission

Nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen ihn ist der indische Schriftsteller und Kurator Ranjit Hoskoté aus der Findungskommission für die künstlerische Leitung der kommenden Ausgabe der Weltkunstausstellung documenta in Kassel zurückgetreten. Hoskoté hatte 2019 eine Petition unterzeichnet, die zum Boykott des Staates Israel und israelischer Produkte wegen des Vorgehens gegen Palästinenser aufrief. "Ich habe das starke Gefühl, dass ich einem Scheingericht unterworfen worden bin", schrieb Hoskoté in seiner Rücktrittserklärung. "Es ist mir klar, dass in dieser vergifteten Atmosphäre kein Platz für eine differenzierte Diskussion der anstehenden Fragen ist." Zudem legte die israelische Künstlerin Bracha Lichtenberg Ettinger ihr Amt in dem documenta-Gremium nieder. Sie begründete den Schritt mit der aktuellen Situation in Nahost: Es bereite ihr Schwierigkeiten, "nach dem 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Hamas-Terrors in Israel einen Beitrag zu der Arbeit der Findungskommission zu leisten". | Sendebezug: | 14.11.2023 09:20 | NDR Kultur