Stand: 11.05.2022 08:00 Uhr documenta-Macher weisen Antisemitismus-Vorwürfe zurück

Nach der Aussetzung einer Gesprächsreihe im Zusammenhang mit den Antisemitismus-Vorwürfen gegen die documenta haben sich die Macher der Weltkunstausstellung in Kassel in einem Offenen Brief erstmals zu diesem Schritt geäußert. Der Brief wurde in der "Berliner Zeitung" veröffentlicht. Darin weisen sie die Anschuldigungen erneut zurück. "Im Rahmen der documenta fifteen wurden zu keinem Zeitpunkt antisemitische Äußerungen gemacht" betonen das indonesischen Kuratoren-Kollektiv ruangrupa, das künstlerische Team und einige der Kuratorinnen und Kuratoren der gescheiterten Gesprächsreihe.