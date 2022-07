Stand: 05.07.2022 08:06 Uhr documenta-Eklat: CDU will Untersuchungskommission im Bundestag

Der Antisemitismus-Eklat bei der documenta in Kassel beschäftigt auch den Bundestag. Am Mittwoch werden im Kulturausschuss des Parlaments Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Daniel Botmann, die hessische Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) und documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann über die Vorgänge berichten. Am Donnerstag debattiert der Bundestag das Thema auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion. Die Union dringt in ihrem Entschließungsantrag auf "transparente und konsequente Antworten" auf den Eklat. Es sei "unverständlich, dass bislang keine personellen Konsequenzen gezogen wurden".