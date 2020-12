Stand: 23.12.2020 11:30 Uhr "Dinner for One" - Alle Sendetermine im TV 2020

Was wäre ein Silvester ohne Miss Sophie und ihren Butler James? Seit Jahrzehnten unterhält der Sketch, der 1963 vom NDR in Hamburg-Lokstedt aufgenommen wurde, Generationen von Zuschauern. Bereits 1988 stand er im Guiness-Buch der Rekorde als am häufigsten wiederholte TV-Produktion. Die Faszination "Dinner for One" hat dafür gesorgt, dass mittlerweile auch viele Mundart-Versionen des Sketches an Silvester laufen - auf Plattdeutsch, Hessisch oder Kölsch.

Sendetermine an Silvester, 31.12.2020

15.45 Uhr, NDR

15.50 Uhr, Das Erste

17.10 Uhr, NDR

17.35 Uhr, WDR

18.45 Uhr, BR

19.00 Uhr, MDR

19.00 Uhr, RBB

19.10 Uhr, HR

19.25 Uhr, SWR

19.40 Uhr, NDR

23.35 Uhr, NDR

Sendetermine an Neujahr, 01.01.2021

00.05 Uhr, BR

03.30 Uhr, RBB

05.10 Uhr, Das Erste

Sendetermine der Sketch-Variationen an Silvester, 31.12.2020

