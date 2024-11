Premiere von "Bernarda Albas Haus": Anspruchsvoll, anstrengend, anregend

Stand: 03.11.2024 12:42 Uhr

In "Bernarda Albas Haus" erzählt der spanische Dramatiker Federico Garcia Lorca von einem System brutaler Unterdrückung. Am Sonnabend ist das Stück aus dem Jahr 1936 in einer Neufassung von Alice Birch auf die Bühne des Hamburger Schauspielhauses gekommen.