Hamburger Kammerspiele: Authentischer Abend mit Schlinks "20. Juli"

Was wäre, wenn? Wenn Stauffenbergs Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 geglückt wäre? Das fragen sich einige Abiturienten in Bernhard Schlinks Werk "20. Juli". Nun wurde das Stück in den Hamburger Kammerspielen zur Saisoneröffnung uraufgeführt.