Der Physiopath: Humor trifft Heilung Stand: 23.02.2025 06:00 Uhr Der Physiotherapeut erklärt und behandelt bei seinen Bühnenprogrammen, wie Witz und Humanmedizin zusammenpassen. Da wird das Publikum auch gern mal gestreckt und gedehnt.

Beim Bühnenprogramm von Frederic Newnham verläuft Physiotherapie einmal anders - das Publikum wird zu der Musik von "Sweet Caroline" aktiv zum Bewegen animiert. "Ich hatte immer das Gefühl, Leute gern unterhalten zu wollen", erzählt der Physiotherapeut und Comedian. "Und wenn ich das mit einem Wissen machen kann, welches ich mir angeeignet hab, ist das eine super Kombination."

Er kennt sich aus mit Knochen, Verspannungen und Symptomen an unserem ganzen Bewegungsapparat. Und weil das eben uns alle betrifft, hat er daraus ein handfestes packendes Bühnenprogramm gemacht. Titel: "Der Physiopath". "Da habe ich gesagt, die Suggestion zu einem anderen Wort ist da und es bleibt im Kopf. Aber Du hast das Wort Physiotherapeut und Osteopath, das wird zu Physiopath."

Mit kleinen Dingen zur großen Veränderung

Rund 40.000 Behandlungen hat Frederic Newnham in seiner Praxis in Schildow bei Berlin schon durchgeführt. Wenn er sich warm gemacht und gedehnt hat, wird sein Publikum zum Patienten und da wird auch schon mal auf der Bühne behandelt. "Ich bin auf der Bühne nicht anders, als hier in der Praxis. Das heißt, zwischenmenschlich passiert unglaublich viel. Ich glaube, dass die Leute viel mehr mitnehmen, wenn ich Unterhaltung auf der Bühne und im Publikum humoristisch und trotzdem mit einem gewissen Maß an Wissen vermittle, als wenn ich zum Beispiel ein stures Seminar mache."

Der Physiopath kommt mit seinen Tipps und Bühnen-Behandlungen bei den Leuten gut an. "Das Programm heißt ja: 'Du bist Deine beste Medizin'", sagt Newnham. "Jeder weiß, was einen krank macht. Jeder weiß, was er sein lassen muss, damit es ihm besser geht. Warum machen wir es dann nicht? Und ich glaube, das ist das Problem, das wir im Kopf haben. Den Anreiz zu kriegen: Jetzt mache ich etwas und zwar nicht große Dinge, sondern kleine Sachen. Das heißt: Mir wäre eigentlich lieber, dass Leute aus der Show rausgehen und sagen: 'So, jetzt fang ich mit einer Kleinigkeit an - jetzt verändere ich das'. Denn wenn ich eine Sache verändere, und das speicherst Du als positive Energie bei Dir ab, dann gehen die anderen Dinge fast von selbst."

