Masucci als Snape in "Harry Potter": Hollywoodstar in Hamburg

von Danny Marques Marcalo

Premiere bei "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Großmarkt. Das Stück läuft schon eine ganze Weile, aber für insgesamt zehn Shows spielt Filmstar Oliver Masucci den Professor Snape. Oliver Masucci, das ist der Mann, der Adolf Hitler in "Er ist wieder da" gespielt hat und den Säurefassmörder in der "Amazon"-Serie "Gefesselt". Der 55-jährige Schauspieler ist auch gerade an der Seite von John Cleese und Mickey Rourke in der Hauptrolle im neuen Roman-Polanski-Film "The Palace" im Kino zu erleben. Seit einigen Wochen hat er hier in Hamburg schon geprobt. Ein Bericht von den Proben - und der gefeierten Premiere.

Oliver Masucci: "Kurz vor Auftritt knallt es einfach"

Beim Schlussapplaus ist Oliver Masucci in der Mitte des Ensembles. Sein Snape ist im Stück zwar beileibe nicht die größte Rolle, aber er ist mit Abstand der größte Star auf der Bühne. Dennoch hatte er kurz vor seinem Auftritt ordentlich Puls: "Dann doch ziemlich hoch. Das wusste ich aber schon vorher. Weil kurz vor Auftritt knallt das einfach. Deswegen mache ich das ja auch. Stell dir vor, du bist ein Skifahrer und musst die Streif runterfahren. Man kennt doch diese 'Bing-Bing-Bing-Tüüt'-Geräusche und dann musst du losfahren."

Eine gute Woche vor dieser Premiere ist der Filmstar noch ganz entspannt, probt mit der Crew seine gute 20 Minuten im Stück. Er sitzt in seiner Garderobe und probiert die Perücke zum ersten Mal. Schulterlange schwarze Haare, so wie der mittlerweile verstorbene Schauspieler Alan Rickman sie in den "Harry-Potter"-Filmen hatte: "Das hilft jetzt für die Rolle. Das siehst du ja, da sitzt jetzt jemand anders. Der redet auch anders. Jetzt ist es ein Snape."

"Ich bin durchs Lesen in die magische Welt eingestiegen"

Das ist ein ganz schöner Coup, den die Hamburger Harry Potter Produktion da gelungen ist. Oliver Masucci ist einer der heißesten Kinostars derzeit. Er hat bereits in der Harry Potter-Kinofortsetzung "Fantastische Tierwesen" gespielt: Im dritten Teil spielt er einen deutschen Bösewicht. Das sei, genau wie die Rolle am Großmarkt, ein Traum: Denn Oliver Masucci ist Hogwarts-Fan.

"Ich habe die Bücher gelesen, ich habe drei Kinder. Nein, vier - ich habe damals noch auf ein anderes Kind aufgepasst. Ich habe allen Kindern diese Bücher vorgelesen und bin durchs Lesen in die magische Welt eingestiegen", erzählt der 55-Jährige. Es sei deswegen ein Hammer für ihn gewesen, als er gefragt wurde, die Rolle des Head of International Wizardry in "Fantastic Beasts" zu spielen.

Masucci und Snape - das passt

In Hamburg sind Mitschnitte in der Show nicht erlaubt. Oliver Masucci hat aber eine unheimliche Bühnenpräsenz, er und Snape, das passt. In der Probe wird er wütend auf Scorpius Malfoy.

Ich kapiere, dass sie hier ein Malfoy Spielchen mit mir spielen wollten. Verschwinden sie, bevor ich die Augurin rufe und sie bis zum Hals in Schwierigkeiten stecken. Dialog aus dem Theaterstück

Viele der "Harry-Potter"-Fans sind am Donnerstagabend hin und weg vom neuen Star beim Stück: "Großartig, aber jetzt fragen Sie mich bitte nicht nach dem Namen", sagt einer. "Wir kennen ihn von vielen Netflix-Serien, waren da immer begeistert von ihm, deshalb haben wir uns auch für die Show heute entschieden und sind nicht enttäuscht worden", sagt ein anderer.

Von 1996 bis 2002 war Oliver Masucci Ensemblemitglied am Schauspielhaus Hamburg. Schade eigentlich, dass man ihn gar nicht mehr so oft auf der Theaterbühne sieht. Er hat so viel Charisma: Einmal mit der Wimper gezuckt, da ist es plötzlich mucksmäuschenstill im Saal mit 1.200 Zuschauern. Auch Masucci ist zufrieden mit seinem Auftritt: "Ich habe mich etwas getraut, die Haare geschwungen, das mochte das Publikum. Schöner wird’s morgen oder übermorgen, wenn man so richtig frei ist und sagt, 'Geil, jetzt geh ich raus'".

Es muss ein Zaubertrick sein: ein Hollywoodstar auf dem Großmarkt!

Oliver Masucci ist noch bis zum 10. März am Hamburger Großmarkt als Professor Snape in "Harry Potter und das verwunschene Kind“ zu sehen.

