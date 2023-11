Weihnachtsmärchen: Akkord-Arbeit für Theaterbeschäftigte Stand: 30.11.2023 12:12 Uhr Die Vorweihnachtszeit ist Weihnachtsmärchen-Zeit. Von Rumpelstilzchen bis zum gestiefelten Kater. Das Katzentier tigert derzeit über die Bühne im Ernst Deutsch Theater - manchmal mehrere Male am Tag.

von Kerry Rügemer

Ines Nieri steckt schon im Kostüm. In einer blauen Latzhose schminkt sich die Schauspielerin in der Garderobe. In 20 Minuten geht es los. Sie kann selbst Hand anlegen, weil sie beim gestiefelten Kater keine aufwendige Maske trägt. Dort spielt sie eine Erntehelferin. "Meine Rolle ist die Figur, mit der sich die Kinder gut identifizieren können und die die Kinder so ein bisschen animiert", erzählt Ines Nieri. "Die Figur ist auch ein bisschen tolpatschig. Eigentlich ist sie ein Kind."

Die Stimmung im vollbesetzten Ernst Deutsch Theater ist am Sonnabendmorgen prächtigst: Der freche Kater, der eingebildete, etwas dämliche König mit seiner plietschen Tochter - das Publikum hat Spaß. Dies ist die erste von drei Vorstellungen an diesem Tag.

Weihnachtsmärchen: Vorstellungspausen irgendwie nutzen

Zwischen den Aufführungen bleibt für die Darstellerinnen und Darsteller gerade mal eine Stunde Zeit zum Verschnaufen. Was macht man in dieser kurzen Zeit? Ines Nieri erklärt: "Die Zeit irgendwie nutzen – vielleicht etwas essen oder an die Luft gehen. Das kann Jeder für sich selbst nutzen. Ich werde jetzt nicht das Theater verlassen, höchstens mal kurz zum Bäcker gehen."

Bis spät Nachmittags präsent sein, bei jeder Aufführung spontan auf die Reaktionen des jungen Publikums reagieren, das hört sich anstrengend an. Ines Nieri schüttelt den Kopf: "Das kommt schon mal vor, dass es ein strammes Programm ist, aber es ist nie etwas, wofür man sich aufraffen muss. Es ist bei mir auf jeden Fall so, dass mein Beruf eine Sache ist, für die ich mich nicht motivieren muss. Es ist auch etwas, das mich jetzt nicht ermüdet, sondern belebt. In dem Moment auf der Bühne ist alles da!"

Leidenschaft für die Schauspielerei

Ob großes oder kleines Publikum, für Ines Nieri macht das keinen Unterschied: "Es ist natürlich ein anderes Publikum als die Erwachsenen, aber es ist genauso schön." Diese Leidenschaft für die Schauspielerei spürt das Publikum. Am Ende der Vorstellung verlassen alle das Theater beschwingt und bestens gelaunt!

Das Ernst Deutsch Theater ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 30.11.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater