Kleines Dorf im Kreis Stormarn erhält eine eigene Hymne Stand: 06.02.2025 16:18 Uhr Europahymne, Nationalhymnen, Landeshymnen - all diese Hymnen gibt es schon. Ein kleines Dorf im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein hat nun auch eine Hymne bei dem viele aus dem Ort mitgeschrieben haben.

von Linda Ebener

Rund 30 Mitglieder des Meddewader Chores schmettern bei der Probe ihre Hymne. Einige sogar schon auswendig, strahlt die ehemalige Bürgermeisterin Marleen Wulf: "Ich bin ganz stolz, dass wir das auch so hinbekommen. Wir haben auch einen tollen Chorleiter, der ist mit Leib und Seele dabei und zieht uns immer mit. Beim Neujahrsempfang haben wir das Lied vorgestellt und meine Freundin fing sogar ein bisschen an zu weinen. Sie findet: Das hört sich so gut an."

Die ehemalige Bürgermeisterin kennt ihr rund 900-Einwohner-Dorf in- und auswendig. 20 Jahre lang hatte sie dieses Ehrenamt inne - allerdings ohne eigene Hymne - bis Chorleiter Marno Schulze diese Idee hatte: "Wir haben uns nach der Pandemie überlegt, dass wir neue Chormitglieder brauchen. Allerdings: Wie stellt man das an? Natürlich ist die erste Idee auf die man kommt, eine Dorfhymne zu schreiben - logisch." Also haben die Chormitglieder 500 Zettel gedruckt und im Dorf verteilt. Jedes Haus ein Flyer.

Weitere Informationen 6 Min Lübecker Musikprofessor komponiert Dorf-Hymne Zusammen mit den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern hat Marno Schulze, Professor an der Musikhochschule Lübeck, eine Hymne für Meddewade geschrieben. 6 Min

Von der Marketing-Idee zur Dorf-Hymne

Mit der Aktion wollten sie ihre Nachbarinnen und Nachbarn animieren, sich Zeilen für die Meddewade-Hymne zu überlegen, erinnert sich der Chorleiter: "Das ist eine Marketing-Idee. Jetzt müssen wir aber schauen, ob das überhaupt funktioniert. Denn so etwas braucht natürlich auch Zeit. Die Hymne muss erst mal bekannt werden." Die Melodie und einen Refrain hatte er bereits komponiert. Was gefehlt hatte, waren die Strophen.

Barbara Heyck aus Meddewade war sofort Feuer und Flamme. Sie singt zwar nicht im Chor, aber für ihr Dorf wollte sie was schreiben: "Ich habe das bekommen und gedacht: ja! Abends bin ich ins Bett gegangen, doch dort war es aber langweilig. Da habe ich mein Handy genommen und einen Text geschrieben. Da geht es speziell um die alte Schule und dass dort viele Ehrenamtliche mitgearbeitet haben." Das ist auch Marno Schulzes Lieblingszeile. "Die witzigste und lustigste Stelle ist der Reim, dass viele an der Schule mitgebaut haben, diese zu renovieren: 'Viele Leute, wirklich coole - arbeiteten an der alten Schule.'"

Ohrwurm-Garantie bei Meddewader Hymne

Die Alte Schule ist das Herzstück des Ortes. Sie wurde innerhalb von drei Jahren mit Hilfe der Dorfgemeinschaft wieder aufgebaut. Jetzt finden hier Feiern, Empfänge und die Chorprobe statt. "Ich hatte Tränen in den Augen", erzählt Barbara Heyck berührt. "Sie machen das echt mit Herzblut. Das finde ich so toll." Die Texterin ist heute extra zur Chorprobe gekommen, um Marno Schulze neue Zeilen zu überreichen: "Mein Meddewade, schön gelegen in der Natur. / Ehrenamtlich sorgen für Kunst, Spaß und Kultur. / Hamburg, Lübeck und die Ostsee sind nicht fern. / Mein schönes Meddewade. Ich hab dich so gern."

Wenn es nach Chorleiter Marno Schulze geht, kann das Dorf die Hymne nicht nur bald auswendig, sondern schmettert sie bei Fußballspielen oder Dorffesten. Ob das gelingt, wird sich zeigen. Ein Ohrwurm ist die Meddewader Hymne jetzt schon.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 06.02.2025 | 15:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik