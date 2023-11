Weitere Finanzhilfen für Theater Lüneburg stimmen optimistisch Stand: 15.11.2023 08:55 Uhr Dem Theater in Lüneburg drohten große Einschnitte - sogar die Einsparung des Orchesters wurde diskutiert. Nun sichert das Land Unterstützung für die Spielstätte und andere Häuser in Niedersachsen zu.

Das Theater Lüneburg ist in finanziellen Nöten. Knapp eine Million Euro fehlen im Haushalt. Um künftig zu sparen hatten Gutachter vorgeschlagen das Orchester ganz oder teilweise abzuschaffen. Jetzt ist bekannt geworden, dass das Land Niedersachsen zusätzlich Geld zur Verfügung stellt: Insgesamt erhalten die kommunalen Theater in Niedersachsen 500.000 Euro für den Ausgleich der Tarifsteigerung. Aber ist das Theater Lüneburg damit gerettet?

Finanzielle Unterstützung kann Löcher nicht gänzlich stopfen

Zumindest sei eine mögliche Insolvenz erstmal vom Tisch, sagt Friedrich von Mansberg, Chefdramaturg des Lüneburger Theaters. Gestopft ist das Finanzloch noch nicht, dafür ist es zu groß. Aber es fließt ein großer Zuschuss vom Land an alle kommunalen Theater und zusätzliches Geld aus dem Härtefallfonds an die Häuser in Lüneburg und Celle. "Wenn Landkreis und Stadt auch ihren Anteil mit erhöhen, dann haben wir das Orchester in Lüneburg für die Spielzeit 2024/25 gesichert", sagte Kulturminister Falko Mohrs von der SPD gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion, Detlev Schulz-Hendel, freut sich über das Signal für die Kulturstätte in Lüneburg: "Das sind großartige Nachrichten für das Theater, das Orchester und all seine Beschäftigten, die auf die Finanzierung und Anpassung der Tarife angewiesen sind."

Das Lüneburger Theater war vor der Pandemie immer sehr gut besucht

Die Hansestadt und der Landkreis hatten bereits die Verkleinerung, sogar die Auflösung des Orchesters und Abwicklung des Musiktheaters geprüft. Das Theater Lüneburg gehörte vor der Pandemie mit einer Auslastung von rund 85 Prozent zu den publikumsstärksten Häusern in Niedersachsen. Stadt und Landkreis unterstützen es in der Spielzeit 2022/23 mit rund 3,9 Millionen Euro, das Land mit 3,8 Millionen. Das Theater rechnet mit jährlichen Fehlbeträgen von rund einer Million Euro - Tendenz steigend.

Theater-Intendant Fouquet optimistisch

Wieviel er aus dem Härtefallfonds erwarten kann, weiß Intendant Hajo Fouquet noch nicht. Jeder Euro sei willkommen, sagt Fouquet. Für ihn ist das Geld aus Hannover ein Beweis, dass die Protestaktionen des Theaters erfolgreich waren. Er ist optimistisch, dass Stadt und Landkreis Lüneburg gemeinsam mit dem Land Niedersachsen eine Lösung finden werden, dass das Lüneburger Theater auch in Zukunft existieren kann - mit dem Orchester.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 15.11.2023 | 07:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Theater Oper Tanz