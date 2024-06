Mozart bis Hotzenplotz - neues Programm des Mecklenburgischen Staatstheater Stand: 05.06.2024 11:00 Uhr Mozart, Brecht, zwei Weihnachtsmärchen und niederdeutsches Theater: Bevor die Große Bühne in Schwerin im Mai 2025 für Bauarbeiten schließt, bietet das Mecklenburgische Staatstheater in der kommenden Spielzeit noch ein vielseitiges Programm.

Zum Auftakt der neuen Spielzeit präsentiert die niederdeutsche Fritz-Reuter-Bühne die Uraufführung "Luise". Das Musiktheater folgt mit Mozarts Oper "Don Giovanni", das Schauspiel startet mit dem Brecht-Stück "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" und das junge Staatstheater zeigt als erstes Stück in der Parchimer Kulturmühle "Lilly unter den Linden".

Countertenor Nils Wanderer ist "Artist in Residence"

Die erste Ballett-Premiere widmet sich tänzerisch den "Vier Jahreszeiten", in der musikalischen Fassung von Max Richter. Die Mecklenburgische Staatskapelle präsentiert in jedem ihrer Sinfoniekonzerte immer jeweils auch eine Komponistin, unter anderem Alma Mahler-Werfel, Louise Farrenc, Florence Price und Grażyna Bacewicz. Als "Artist in Residence" ist der Countertenor Nils Wanderer in der kommenden Spielzeit zu Gast am Staatstheater.

Als diesjährige Familienstücke zum Jahresende sind in Parchim das Märchen "Die Gänsehirtin am Brunnen" und in Schwerin "Neues vom Räuber Hotzenplotz" vorgesehen.

Großes Haus schließt 2025 bis Spätsommer 2026

Und bei den Schlossfestspielen wird es nach vierjähriger Pause wieder Inszenierungen auf dem Alten Garten vor dem Mecklenburgischen Staatstheater geben. Im Sommer 2025 stehen dann das Schauspiel "Merlin oder Das wüste Land" sowie die Operette "Die lustige Witwe" auf dem Programm - zwei große Produktionen auch vor dem Hintergrund, dass mit dem Großen Haus die Hauptbühne des Theaters im kommenden Mai für rund 15 Monate bis zum Spielzeitbeginn 2026 wegen umfangreicher Bauarbeiten schließt. Der Vorverkauf für die Spielzeit 2024/25 am Mecklenburgischen Staatstheater beginnt am 2. Juli 2024.

