"Tschüß Hannelore!": Hamburgs letzte Verneigung vor Hannelore Hoger Stand: 11.03.2025 18:32 Uhr Sie war eine Hamburger Deern: Die Schauspielerin Hannelore Hoger ist am 21. Dezember mit 85 Jahren gestorben. Am Montag haben Weggefährten die Schauspielerin mit einer Trauerfeier im St. Pauli Theater geehrt. Beitrag anhören 3 Min

von Peter Helling

"So eine Schlange vor dem Theater hat es glaube ich das letzte Mal bei Gustaf Gründgens am Schauspielhaus gegeben. Und ich glaube, das ist auch richtig so!" So begrüßt Ulrich Waller das Publikum zu diesem Abend mit viel Herz. Im St. Pauli Theater nehmen Hannelores Hogers Kollegen, Freunde und Familienmitglieder zusammen mit vielen anderen Abschied von der großen Schauspielerin, die als Fernseh-Kommissarin Bella Block ein Millionenpublikum erreichte.

Peter Franke: "Sie hatte eine unglaubliche Kraft"

"So einen Menschen muss man im großen Rahmen verabschieden", findet Schauspieler Gustav Peter Wöhler. "Da ist jemand von uns gegangen, die viel gezeigt von ihrer Kunst und ihrem Schauspiel." Auch ihr Bühnenkollege Peter Franke ist heute hier. Er sagt: "Sie hatte eine unglaubliche Kraft, selbst wenn sie ganz still war." Und Stefan Gwildis erzählt: "Hannelore Hoger war ein Mensch, der Haare auf den Zähnen hatte - und zu allen Themen auch eine echte, menschliche und tolle Meinung hatte. Das wird man vermissen."

Wöhler hat Hannelore Hoger am ersten Tag seiner Schauspielausbildung kennengelernt. Er sagt: "Wenn man Hannelore Hogers Stimme hört, denkt man sofort an den Hafen und an das Meer und denkt: Wo ist das Schiff, mit dem sie gerade gekommen ist?" Wöhler hat für Hoger ein besonderes Lied ausgesucht: "Send in the clowns", ruft die Clowns in den Saal. Das passt, denn dieser Abend soll nicht nur ernst sein.

Stefan Gwildis' Lied für Hannelore Hoger

Denn auch der Humor der Schauspielerin bleibt unvergessen. Wie in ihren Filmen von Regisseur Alexander Kluge. In Filmausschnitten wird die Vielfalt dieser Schauspiellegende wieder lebendig, vor der Kamera und im Theater.

Brigitte Janner hat mit Hoger in Bochum auf der Bühne gestanden. Sie zündet eine kleine Kerze für ihre Freundin an, erzählt von gemeinsamen Erlebnissen und sagt: "Danke, dass ich dich kennenlernen durfte, Hannelore!" Peter Franke singt "An de Eck steiht'n Jung mit'n Tüdelband", Hamburgs heimliche Hymne, die eines von Hogers Lieblingsliedern war. Und Stefan Gwildis widmet ihr ein Lied mit einem Text von Wolfgang Borchert.

Ein letzter Applaus im St. Pauli Theater

Drei Monate nach ihrem Tod mit 85 Jahren ehrt die Theaterfamilie Hannelore Hoger als eine ihrer ganz Großen. Es ist ein emotionaler Abend. Man spürt: Diese Künstlerin hat die Menschen bewegt als eine Schauspielerin mit Eigensinn.

Auch Hogers Tochter Nina ist gekommen und wird von den Gästen umarmt. Bewegt vom Abend erzählt sie: "Ich bedanke mich wirklich von Herzen bei Ulli Waller, dass er das dem Publikum ermöglicht, auf diese Weise von meiner Mutter Abschied zu nehmen." Am Schluss bittet Waller das Publikum um einen letzten Applaus für Hannelore Hoger. Und alle im Saal stehen auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 11.03.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Serien Spielfilm