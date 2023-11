Stand: 14.11.2023 17:25 Uhr Landesregierung sichert Finanzierung von Lüneburger Theater

Die niedersächsische Landesregierung hat die Finanzierung des Lüneburger Theaters gesichert. Die kommunalen Theater erhalten vom Land 500.000 Euro für den Ausgleich der Tarifsteigerung, hieß es in einer Mitteilung des Kultusausschusses am Dienstag. Weitere finanzielle Mittel gehen demnach aus dem Härtefallfonds direkt an die besonders gefährdeten Theater in Lüneburg und Celle. "Es waren keine einfachen Verhandlungen - umso großartiger, dass es uns gelungen ist, die Finanzierung des Lüneburger Theaters über die politische Liste zu sichern", sagte der Vorsitzende des Kultusausschusses, Pascal Mennen (Grüne). Dem Theater Lüneburg drohte ohne eine Finanzierungshilfe zum Ende des Jahres die Insolvenz. "Wenn Landkreis und Stadt auch ihren Anteil mit erhöhen, dann haben wir das Orchester in Lüneburg für die Spielzeit 2024/25 gesichert", sagte Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD). Langfristig müsse man zudem eine Perspektive finden. In Celle sei die Situation nicht ganz so dramatisch wie in Lüneburg.

