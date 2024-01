Kommentar zu Zamzam Ibrahim: Einladung war ein Fehler Stand: 26.01.2024 14:45 Uhr Der Auftritt der Aktivistin Zamzam Ibrahim in der Kulturfabrik Kampnagel stößt weiterhin auf viel Kritik. Die Klimaaktivistin war im Vorfeld durch antisemitische Ausfälle aufgefallen. Daniel Kaiser kommentiert.

von Daniel Kaiser

Chaostage bei Kampnagel! Diese Aktivistin hätte nie eingeladen werden dürfen. Wer Israel mit Nazi-Deutschland vergleicht und den Hamas-Terror rechtfertigt, taugt nicht als Gesprächspartnerin - auch nicht in Klimafragen. Die Einladung war ein Fehler und das Krisenmanagement von Kampnagel eine Katastrophe. Am Ende wurde nur ein aufgezeichnetes Video abgespielt. Das ist das Gegenteil von Dialog und eines Kulturzentrums im Rang eines Staatstheaters unwürdig.

Gefahr: Grenzen des Sagbaren verschieben sich

Natürlich ist Amelie Deuflhard, die Kampnagel-Intendantin, keine Antisemitin. Natürlich geht es ihr aufrichtig um Dialog. Die Gefahr ist aber, dass sich die Grenzen des Sagbaren verschieben. Denn die Folge des Krieges im Nahen Osten darf nicht sein, dass wir Antisemitismus neu definieren und israelbezogenen Judenhass akzeptieren.

Es darf natürlich auch nicht sein, dass pro-palästinensische Stimmen jetzt unterdrückt, gecancelt werden. Aber ganz klar: Wenn sie von der Vernichtung Israels sprechen, Israel einseitig die Schuld geben und das Land dämonisieren und Terror rechtfertigen und feiern, dürfen sie keine Gesprächspartner sein. Mit Judenfeinden und mit Rassisten redet man nicht. Man ächtet sie.

Weitere Informationen Zamzam Ibrahim auf Kampnagel: Giftiger fühlte sich Klima selten an Ibrahims Eröffnungsrede zum dreitägigen Festival über Klimagerechtigkeit in Hamburg eröffnet keinen Debattenraum. Ein bitterer Befund. mehr

Wir brauchen eine neue Sensibilität

Teile der Hamburger Kulturszene haben da ein Problem. Ich denke an das komplette Versagen des Präsidenten der Hochschule für bildende Künste, Martin Köttering, der die beiden Documenta-Antisemiten als Gastprofessoren hofierte, als sei das ganz normal.

Wir brauchen eine neue Sensibilität. Die Kulturbehörde muss viel genauer hinschauen, welche Projekte mit welchen Teilnehmern da eigentlich mit Steuergeld gefördert werden.

Haltung muss man auch leben

Mag sein, dass die Kulturfabrik Kampnagel, die wie kein zweites Haus weit und breit international vernetzt ist, dann Partner verliert. Aber dann ist das so. Das nennt sich Haltung. Haltung ist mehr als am Sonnabend - am Holocaust-Gedenktag - und bei der großen Demo am Sonntag - "Nie wieder" zu skandieren. Man muss es auch leben.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 26.01.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater