Familienmusical "Anouk" feiert Premiere in Hannover Stand: 03.11.2024 06:00 Uhr Ihre kleine Tochter Anouk inspirierte den Musiker Peter Maffay und dessen Frau Hendrikje Balsmeyer schon vor einigen Jahren zu einer Kinderbuchreihe. Heute kommen die Geschichten als Musical auf die Bühne.

von Britta Schmeis

Anouk ist liebenswert, empathisch, neugierig und ein wenig naseweis. Nur ins Bett mag sie nicht gehen - bis sie eines Tages eine magische Tür in ihrem Zimmer entdeckt, durch die sie in eine Welt voller Abenteuer gelangt. Drei Kinderbücher haben der inzwischen 75 Jahre alte Musiker Peter Maffay und dessen Frau Hendrikje Balsmeyer bereits über das Mädchen geschrieben. Ihre eigene Tochter hat sie dazu inspiriert. Als Familienmusical kommen die Abenteuer nun auf die Bühne im GOP-Varieté in Hannover. Vom kommenden Februar tourt es dann durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Norditalien.

Bücher waren ein Geschenk an die Tochter

In der Corona-Zeit sei das erste Kinderbuch "Anouk, die nachts auf Reisen geht" entstanden, erzählte Balsmeyer bei der Vorstellung des Musicals in Hannover. "Ich wollte unserer Tochter ein schönes Geschenk machen. Die Bücher sollten so etwas wie ein Leitfaden für das Leben der Tochter sein, ihr Werte vermitteln." Die Tochter des Ehepaares wird im November sechs Jahre alt.

Es sei eine autobiografische Geschichte, sagte Peter Maffay über die drei Kinderbücher. "Das Zimmer von Anouk ist so ausgestattet, wie es auf den Bildern zu sehen ist." Die Illustratorin Joëlle Tourlonias zeichnete die Vaterfigur mit exakt den Tattoos, die auch auf der Haut Maffays zu sehen sind.

Familien sollen sich in den Geschichten wiederfinden

Die Geschichten gäben durchaus Einblicke in das Leben seiner Familie, sagte Maffay, allerdings ohne gleich durchs Schlüsselloch zu gucken. Vielmehr sollen sich andere Familien in den Alltagssituationen wiederfinden. Im Hause Maffay gehört dazu offenbar, dass der Vater nie seine dreckigen Schuhe im Haus auszieht. "Ich finde das eigentlich wahnsinnig charmant und auch witzig", sagte der Musiker, der in seiner Karriere 20 Mal mit einem Album auf Platz eins der Charts landete.

Mit dem kleinen Drachen "Tabaluga" schuf der sozial engagierte und vielseitige Künstler schon 1983 ein Rockmärchen, der Erfolg der Reihe hält bis heute an. "Anouk ist sehr viel zeitgemäßer und moderner", sagte Maffay über das neue Musical. Er selbst habe sich bei der Entstehung der Texte und Lieder zurückgehalten und lediglich Vorschläge gemacht und Anregungen gegeben, wenn er gefragt worden sei.

In diesem Jahr hatte Peter Maffay seine letzte große Rock 'n' Roll-Tour mit seiner Band gegeben, "Farewell" lautete der Titel. Und schon bei der Ankündigung hatte Maffay klar gestellt, dass es kein Abschied von der Musik, sondern nur von der Großen Bühne sei - zumindest der Rockbühne. Mit "Anouk" dürfte er zumindest wieder riesige Hallen füllen.

