Wie umgehen mit Erwartungshaltung während der Pandemie? Stand: 06.02.2022 06:00 Uhr Die Planung und Durchführung von Veranstaltungen ist während Corona oft schwierig. Wie gehen Kultureinrichtungen im Norden in diesen schwierigen Zeiten mit ihrer eigenen Erwartungshaltung um?

von Anina Pommerenke

Am 20. Januar hat die Sängerin Adele auf ihrem Instagram-Account unter Tränen mitgeteilt, dass ihre Show nicht fertig sei. Nur 24 Stunden vor der Premiere in Las Vegas. Die teuren Tickets waren da freilich schon verkauft, viele Fans hatten Urlaub genommen und waren extra angereist. Zur Begründung hieß es, viele ihrer Teammitglieder hätten sich mit Corona infiziert und sie habe Probleme mit Lieferengpässe.

Die Reaktionen fielen gemischt aus. Während einige spöttische Anmerkungen in der Kommentarfunktion unter dem Video hinterließen, schalteten sich andere aber auch mit bestärkenden und Mut machenden Statements in die Debatte ein. Darunter auch die amerikanische Bestsellerautorin Glennon Doyle. Sie riet Adele in Anlehnung an ihren neuen Song: "Go easy on you". Sie schrieb, Covid mache uns mental fertig, weil uns niemand zeige, wie wir unsere Erwartungshaltung an uns und andere anpassen können. Wir würden uns fertig machen, um alles so funktionieren zu lassen, wie es in der "alten Welt" funktioniert hat. Genau das würde aber nun mal nicht klappen und es fühle sich so an, als ob nicht erlaubt sei, darüber zu reden.

Welche Erwartungshaltung haben die Kultureinrichtungen im Norden?

Wie gehen in diesen schwierigen Zeiten Kultureinrichtungen im Norden mit ihrer eigenen Erwartungshaltung um? "Wir sind dankbar über jeden Tag, den wir spielen können - aber wenn's nicht geht, dann geht's nicht", lacht Dagmar Schlingmann, Intendantin am Staatstheater Braunschweig, ins Telefon. Sie hat die Erfahrung gerade erst gemacht. Vor der großen Opern-Premiere von "Dead Men Walking" Mitte Januar gab es am Tag zwischen der Generalprobe und der Premiere im Pooltest einen positiven Fall. Beim Pooltest werden Proben mehrerer Personen in Form eine Sammelprobe untersucht. Wenn das Corona-Virus darin nachgewiesen werden kann, müssen alle Beteiligten noch einmal einzeln zum Test antreten. Die Premiere konnte trotzdem stattfinden. "Das sind dann so Momente, die sehr stressig sind", sagt Schlingmann. Trotzdem würde sie kein Risiko eingehen, die Sicherheit und Gesundheit gehen vor.

So musste an Weihnachten auch mal kurzfristig eine Vorstellung abgesagt werden, nachdem für einen Ausfall im Ensemble kein Ersatz gefunden werden konnte, berichtet sie. Von Seiten des Publikums gebe es zum Glück großes Verständnis für solche Situationen. Das Gefühl der Zermürbung durch die Pandemie könne sie gerade jetzt in der Omikron-Welle sehr gut nachvollziehen - viele Mitarbeitende seien betroffen von den Einschränkungen, Ausbrüchen in Kitas und Schulen, sie selbst eingeschlossen. "Das ist schon alles sehr schwierig, aber man muss gucken, dass man sich nicht auslaugt." Sie sei aber heilfroh, dass es mittlerweile im künstlerischen Bereich weniger Beschränkungen gebe, dass also dank eines ausgefeilten Testsystems ohne Abstände gearbeitet werden dürfe. Dafür gebe es manchmal hinter der Bühne Engpässe bei der Logistik. Da müsse man dann entsprechend reagieren und die Abläufe anpassen.

Kreative Lösungen sind gefragt

Auch Isabella Vértes-Schütter, die Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters, findet, dass die Herausforderungen und Anstrengungen für alle im Theaterbetrieb derzeit gewaltig und daher in diesen Zeiten viele kreative Lösungen gefragt seien. Aber für sie gibt es auch eine Grenze: "Wann etwas nicht mehr zu bewältigen ist und eine Vorstellung nicht stattfinden kann, loten wir mit allen Beteiligten aus." Jederzeit können vor oder hinter der Bühne Menschen ausfallen, auch Proben und der Produktionsprozess in den Werkstätten seien gefährdet, berichtet sie. Trotzdem versuche das Team natürlich, die künstlerische Qualität zu gewährleisten und keinesfalls zu beschädigen. So seien bei all den Einschränkungen ihrer Erfahrung nach auch sehr spannende und kreative Lösungen entstanden.

Beim SHMF gehöre die "organisierte Improvisation" von Haus aus dazu, heißt es auf Nachfrage von NDR Kultur. Kreativität und Spontanität seien bei einem Flächenfestival mit so vielen unterschiedlichen Spielstätten, Partnerinnen und Partnern, Künstlerinnen und Künstlern immer gefragt. Von den großen Herausforderungen der Pandemie lässt sich das Festival also nicht unterkriegen, wie es unter anderem 2020 mit dem Sommer der Möglichkeiten unter Beweis gestellt hat - auch wenn hier und da Abstriche bei Konzerten gemacht werden mussten. Mehrere Veranstaltungen wurden abgesagt, Künstlerinnen und Künstler durften teilweise nicht einreisen und ein Großteil der Konzerte musste nach draußen verlegt werden. Trotzdem habe man von Seiten des Publikums große Treue und Vertrauen erlebt - und auch die Dankbarkeit der Künstlerinnen und Künstler gesehen, die endlich wieder spielen konnten. So viel Rückhalt motiviere, auch dieses Jahr wieder ein musikalisches Fest in Schleswig-Holstein und über die Grenzen hinaus zu planen und zu veranstalten.

Ein Kampf an vielen Fronten

Ursula Haselböck, die Intendantin der Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern, findet, dass gerade der Klassikbetrieb in den letzten Jahren immer wieder mit einem Spagat zwischen der "alten Welt", also dem traditionellen Konzertbetrieb mit seinem Werkskanon, und der Notwendigkeit der Innovation konfrontiert gewesen sei. Die Pandemie habe dieses Dilemma ihrer Erfahrung nach forciert und einen Kampf an vielen Fronten gleichzeitig offenbart: "Die Nicht-Wahrnehmung in breiten Teilen der Gesellschaft, die Schere zwischen öffentlich geförderten Kulturstätten und der freien Szene, zwischen Festanstellung und Freischaffenden."

Alle Menschen seien in der Pandemie damit konfrontiert gewesen, sich völlig neu mit der eigenen Erwartungshaltung auseinanderzusetzen, vermutet Haselböck. Teilweise habe sie sich verändert und auch heruntergeschraubt werden müssen. Sie erinnert an die anfängliche Aufbruchsstimmung mit gestreamten Wohnzimmerkonzerten bis hin zu Fenster- oder Innenhofauftritten. Mittlerweile herrsche vielfach Ernüchterung - in den anhaltend unsicheren Zeiten bestehe ihrer Meinung nach die Gefahr, dass der Mut zur Kreativität oder zum Planen verloren gehen könnte. Dabei wollten Kulturschaffende nichts mehr, als jeden Tag Veranstaltungen vor gut gefüllten Sälen zu spielen. "Ich kann Adeles Tränen gut verstehen" resümiert Haselböck ihre Gedanken". So zeige der Popstar doch, mit welcher Frustration wir alle zu kämpfen haben, im Kleinen wie im Großen, im Privaten wie im Öffentlichen.

Laut Jörn-Marcussen Wulff, den ersten Vorsitzenden der Jazz Musiker Initiative Hannover (JMI), versuche die freie Szene seit zwei Jahren die Kulturszene in diesen schwierigen Zeiten am Laufen zu halten. Daher fühle es sich mittlerweile fast normal an, neue Formate oder Konzepte zu entwickeln, die man vor der Pandemie wahrscheinlich so nicht geplant hätte. "Oft ist das zurzeit sehr frustrierend, weil man einen Großteil der Arbeit umsonst macht", berichtet Wulff. Schließlich passiere es immer wieder, dass geplante Konzerte kurz vorher ersatzlos abgesagt werden müssen. Trotzdem komme es für ihn nicht infrage abzuwarten, ob sich die Lage irgendwann mal wieder ändert: "Wir brauchen jetzt Live-Kultur - für die Zuschauenden, aber auch für die Kulturschaffenden", bekräftigt er.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 06.02.2022 | 06:00 Uhr