Ute Lemm: Theater und Kultur auch in ländlichen Räumen stärken Stand: 29.09.2023 06:00 Uhr Theatervorstellungen und Konzerte, vielfältige Kooperationen mit Schulen, weiteren Bildungseinrichtungen und anderen kulturellen Akteuren sind die Kernkompetenzen des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters. Sie sollen weiter gestärkt werden.

von Ute Lemm

Nachdem uns in der letzten Saison im Schauspiel das Thema "Nachhaltigkeit" sehr beschäftigt hat, beleuchten wir in dieser Spielzeit das Thema "Krieg". Was machen Kriege und totalitäre Systeme mit den Menschen? Mit Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder" und dem Musical "Cabaret" haben wir zwei herausragende Stücke des 20. Jahrhunderts im Programm, die dieser Frage nachgehen. Außerdem werfen wir auch einen kritischen Blick auf den Umgang mit politischer Macht bei uns: Mit der Uraufführung von Dirk Kurbjuweits bitterem Politstück "Die Ministerin" haben wir unsere Spielzeit eröffnet. Dirk Kurbjuweit ist inzwischen Chefredakteur des SPIEGEL, er kennt sich aus mit Machtspielen im politischen Raum, mit persönlichen Verwicklungen unter gesellschaftlichen Eliten und deren fatalen Folgen.

Projekte, die verbinden sollen

Um so mehr stellt sich die Frage: Wie wollen wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen, wie gelingt es uns, angesichts sich ändernder Zeiten und Bedürfnisse immer wieder neu die Grundlagen unseres Zusammenlebens miteinander auszuhandeln? Diesen Fragen gehen wir nicht nur in der traditionellen Rollenverteilung von Publikum und Bühne nach, sondern auch in partizipatorischen, nicht nur auf Theater beschränkten, künstlerischen Projekten, die uns in die Dörfer im Kreis Rendsburg-Eckernförde führen.

Weitere Informationen Gemeinsam in die Ausstellung: Kulturprojekt hilft einsamen Senioren Die Initiative "KulturistenHoch2" bringt Seniorinnen und Senioren für Theater- oder Museumsbesuche mit Jugendlichen zusammen. mehr

"KreisKultur" erarbeitet Ideen und Projekte mit Menschen vor Ort

Bereits seit 2020 sind wir Partner der "KreisKultur", das von der Bundeskulturstiftung im Rahmen der "TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel"-Initiative kofinanziert wird. Expertinnen und Experten des Landestheaters haben in den vergangenen Monaten zum Beispiel in Bargstedt und Brekendorf mit den Menschen vor Ort sehr unterschiedliche Formate erarbeitet. So gab es ein großes Dorfmusical rund ums Thema "Neu sein" ebenso wie eine Straßenaktion, die unter den Autofahrern im Dorf für "Tempo runter" und mehr Rücksichtnahme warb. Auch in dieser Spielzeit haben sich wieder mehrere Dörfer für die Teilnahme an der KreisKultur beworben und es wird spannend sein zu beobachten, welche Themen dann miteinander erarbeitet und mit welchen künstlerischen Mitteln bearbeitet werden.

Kulturelle Angebote haben große Bedeutung für Menschen

So steht das utopische Potenzial für gesellschaftliches Miteinander, das Kunst bietet, im Zentrum: Es schafft Räume, in denen spielerisch miteinander ausgehandelt werden kann, welche Werte unser Zusammenleben prägen. Erst kürzlich hat eine Umfrage des NDR bestätigt, welche große Bedeutung vielfältige kulturelle Angebote für die Menschen haben. Eine aktuelle Studie zur Bevölkerungsentwicklung zeigt, dass angesichts des verstärkten Zuzugs in ländlichen Kommunen die Bedeutung öffentlicher Orte, in denen Gemeinschaft erlebt und gelebt werden kann, deutlich zugenommen hat. Es geht darum, in Zeiten des Fachkräftemangels und wirtschaftlicher Krisen gerade die ländlichen Räume zu stärken, in denen mehr als die Hälfte der Bevölkerung hierzulande lebt.

Weitere Informationen "Junge Choreografen": Tanzabend am SH-Landestheater Zehn Balletttänzerinnen und -tänzer widmen sich in ihren eigenen Choreografien dem großen Thema "Freiheit". mehr

Kernkompetenzen des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters

Theatervorstellungen und Konzerte, vielfältige Kooperationen mit Schulen, weiteren Bildungseinrichtungen und anderen kulturellen Akteuren sind die Kernkompetenzen des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters - und damit ein integraler Teil aller Strategien zur Entwicklung des nördlichen Schleswig-Holsteins. Für uns eine starke Motivation für unsere Arbeit, besonders im 50. Jahr des solidarisch von Kommunen, Kreisen und vom Land getragenen Theaterverbunds!

Am 30. September feiert das Stück Sweeny Todd Premiere am Stadttheater Flensburg. Karten gibt es im Vorverkauf.

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater