Über das Comeback des Rauchens als künstlerisches Stilmittel Stand: 02.04.2022 09:59 Uhr Lange Zeit hat man das Rauchen auf der Opernbühne nicht mehr gesehen. Nun ist kommt es als Stilmittel immer häufiger wieder zurück auf die Theater- und Opernbühne. Ein Gespräch dazu mit Opernregisseurin Yona Kim.

von Anina Pommerenke

Ich persönlich glaube ja: ehemalige Raucher*innen mutieren nach dem Ende ihrer Suchtlaufbahn zu den militantesten Nichtraucher*innen. Auf mich trifft das jedenfalls zu. Und ich bin immerhin schon über ein Jahrzehnt rauchfrei - oder trockene Raucherin, je nachdem wie man das auslegen möchte.

Der Aufenthalt in einem Innenraum, in dem noch geraucht werden darf, grenzt für mich an ein Martyrium. Sobald sich die Rauchschwaden ihren Weg in meine Richtung bahnen, fängt es an, in den Augen und der Lunge zu brennen. Ich freue mich, wann immer die Kneipentür aufgeht und wenigsten ein bisschen Frischluft hereinschwappt. Nachträglich möchte ich mich bei allen Menschen in meinem Umfeld entschuldigen, die in den paar Jahren meiner Raucher-Karriere unter mir zu leiden hatten.

Der Wiederkehr des Rauchens auf der Opernbühne

Entsprechend werden Raucher*innen von mir natürlich grundsätzlich mit etwas abschätzigen Blicken bedacht. Und na gut: ein bisschen Neid schwingt vielleicht auch mit. Denn wäre es nicht so verdammt ungesund, hätte ich natürlich niemals aufgehört. Vielleicht bin ich auch deshalb besonders sensibilisiert, wenn in meinem Umfeld geraucht wird.

So war ich überrascht, als ich vor kurzem in den Genuss von gleich zwei Opernabenden in der Hamburger Staatsoper kam und in beiden Inszenierungen (wenn auch jeweils recht kurz) geraucht wurde. Rauchen und Singen? Passt das überhaupt zusammen, habe ich mich gefragt. Halten die Theaterbühnen des Nordens etwa unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit noch in bester Eckkneipen-Manier die Raucher-Fahne hoch?

Gespräch mit Opern-Regisseurin Yona Kim

Erfreulicherweise hatte die Regisseurin Yona Kim sofort Lust und Zeit, über dieses Thema zu sprechen. Sie hat jüngst eine umjubelte Turandot-Aufführung an der Staatsoper Hamburg inszeniert. Und wenn in der Nacht die ganze Stadt Peking versucht, den Namen des geheimnisvollen Prinzen herauszufinden - da sitzt Turandot alleine in ihrem Zimmer und raucht am offenen Fenster in den Nachthimmel. Für meinen Kollegen und Premieren-Rezensenten Peter Helling gar eine explizite Erwähnung wert: "eine kleine Szene voller Leben".

Meine erste Frage an Yona Kim: Warum haben Sie sich dafür entschieden, dass die Turandot in dieser Szene raucht?

Yona Kim: Noch mal kurz zur Szene: Es geht ja darum, dass die Turandot einem jedem Brautwerber drei Rätsel stellt, die eigentlich keiner lösen kann. Weil sie nicht heiraten will. Nun hat es aber doch einer geschafft. Und in diesem Akt geht es damit los, dass die ganze Stadt auf Befehl der Turandot versucht, den Namen des Prinzen herauszufinden, damit sie doch nicht heiraten muss. Denn das hat der Prinz ihr ja angeboten: Wenn sie bis zum Tagesanbruch seinen Namen herausfindet, dann muss sie ihn nicht heiraten. Und auch wenn er die Rätsel gelöst hat und es damit diesen Vertrag gibt, will sie sich ihm ja eigentlich gar nicht hingeben. Wenn aber niemand den Namen herausfindet, dann droht allen Menschen in der Stadt der Tod.

Nun sind wir am Anfang des dritten Aktes. Der Prinz der wartet in der Nacht und hofft, dass sein Name verborgen bleibt. Denn er hat sich ja in die Prinzessin verliebt. Alle Menschen in dieser Stadt versuchen, ihn zu finden - die Szene ist mit der berühmten Arie "Nessun Dorma" verknüpft. Oft ist die Turandot in dieser Szene gar nicht zu sehen. In dieser Inszenierung sieht man sie nun, wie sie alleine im Palast sitzt - in ihrem Zimmer am Fenster und raucht. Sie ist in ihrem Kampf - sie will ja ihren Kampf nicht verlieren - sie ist wahnsinnig nervös und gleichzeitig als Prinzessin muss sie ihre Coolness bewahren.

Parallel sieht man vorne auf der Bühne den Chor, der den Prinzen umzingelt und ihm sagt, dass er sofort abreisen soll. Schließlich sei die Prinzessin ja auch wahnsinnig brutal, immerhin droht sie damit, alle Menschen in der Stadt umzubringen. Die Menschen bieten ihm alles Mögliche an: Reichtum, andere Frauen - wenn er denn sofort die Stadt verlässt. Aber er wehrt sich natürlich. Hinten die Prinzessin alleine - und vorne der Chor, das ist auch ein interessanter Kontrast.

Das ist genau die Szene, um die es hier geht. Sie ist alleine in ihrem Zimmer. Sitzt da die ganze Nacht und wartet, ob jemand seinen Namen herausbekommt. Und da sieht man sie rauchen. Hinter ihr ist dieser riesige Fensterausschnitt mit einer ewigen Nacht. Diese einsame Prinzessin, die scheinbar eisig und verhärtet ist. Aber diese Frau ist auch ein Mensch! Sie ist nervös! Sie will ja diese Frage unbedingt gelöst bekommen, um ihn nicht zu heiraten, sie will ja ihren Prinzipien treu bleiben. Wie gesagt, in manchen Opern sieht man diese Turandot gar nicht, weil es geht um den Chor und die anderen Darsteller. Aber ich wollte diese Frau in dieser Situation unbedingt auch sehen, wie es ihr gehen mag in dieser Nacht. Was in ihr vorgeht. Und diese Einsamkeit, diese Ratlosigkeit, ihre Nervosität.

In diesem riesigen Raum sieht sie ja mit ihrer Zigarette besonders einsam aus. Das ist jedenfalls meine Assoziation: Ein Mensch, der in der Nacht schlaflos am Fenster steht und eine Zigarette anzündet und dem Tagesanbruch entgegen starrt, um überhaupt irgendetwas tun zu können. Natürlich hat da jeder Nichtraucher oder eben auch Raucher ganz andere Assoziationen dazu. Ich als Regisseurin mache Bilder, die ich aus meinem Assoziationsfeld kenne. Wie das dann gelesen wird, ist jedem überlassen, der das sieht.

Ich habe mich sehr gefreut, dass diese Szene bei NDR Kultur in der Rezension auch sehr positiv erwähnt wurde - das hat mir sehr gut gefallen. Da hat der Autor das wohl sehr genau gelesen und gedeutet, wie ich diese Szene angelegt habe. Es ist auch nicht mutwillig eine Zigaretten-Szene. Das hat sich von der Handlungsebene und der dramaturgischen Ebene her so ergeben.

Ist denn Rauchen Ihrer Meinung nach ein interessantes Stilmittel?

Kim: Ich weiß nicht, wie andere Regie-Kolleginnen und Kollegen Rauchen so einsetzen. Das ist glaube ich sehr unterschiedlich. Aber es kann ein interessantes Stilmittel sein. Wir leben ja in einem Zeitalter, in dem das Rauchen nicht gerade salonfähig ist. Es war vor zwanzig Jahren noch selbstverständlich, dass jemand raucht - auch auf der Bühne. Das wird nun seltener. Trotzdem ist es ein Stilmittel geblieben, das bestimmte Assoziationen in bestimmten Zusammenhängen auslöst.

Es gibt ja gute Gründe, dass das Rauchen aus dem öffentlichen Leben, also etwa Restaurants, und auch aus der Werbung verbannt wurde. Finden Sie, dass Kultureinrichtungen da auch eine Vorbildfunktion haben?

Kim: Meiner Meinung nach ist Kunst sicher nicht das Format, wo man jetzt Anti-Raucher-Kampagnen veranstalten sollte, die jetzt die Menschheit vor tödlichen Krankheiten bewahren. Ich glaube, Kunst hat die Funktion ganz woanders. Rauchen ist bestimmt gefährlich. Ich war auch selber Raucherin und habe vor langer Zeit aufgehört. Ich verstehe schon, warum es in der Öffentlichkeit diese ganzen Gesundheitskampagnen gibt, aber ich glaube, Kunst hat nicht so eine soziale Funktion.

Man sollte die Kunst nicht darauf reduzieren, die öffentliche Gesundheit zu bewahren - das wäre wohl ein bisschen beengend, oder? Ich denke, Kunst muss aus allen Mitteln schöpfen und vor allem muss man da höllisch aufpassen, die Aufgabe oder die Inhalte der Kunst deckungsgleich zu machen mit gesellschaftspolitischen oder gesundheitspolitischen Themen.

Die Kunst lebt davon, sich von allen Zwängen oder gesellschaftlichen Verpflichtungen zu befreien. Diese Freiheit bedeutet zwar auch nicht Mutwilligkeit oder Willkür, also dass Kunst einfach alles machen darf, sondern ich glaube, man muss von diesen alltäglichen Zwängen Abstand nehmen, um auch mal wieder durch diese Distanz die anderen Zusammenhänge durchsichtiger zu machen oder aus anderen Perspektiven zu beleuchten. Es geht um größere Zusammenhänge. Rauchen an sich als eine Art asoziale Angewohnheit zu verbannen, das wäre tödlich - ich wäre absolut dagegen.

Rauchen und Singen - passt das eigentlich zusammen?

Kim: Also die Turandot hat hier eine Theaterzigarette geraucht. Es gibt schlauerweise für die Bühne hergestellte Zigaretten, die total echt aussehen und die glühen auch, wenn man da so ein bisschen reinbläst. Und da kommt auch ein bisschen Rauch. Ich kenne aber tatsächlich auch Opernsänger, die privat rauchen. Also nicht direkt vor dem Auftritt vielleicht, aber mal so in der Probenpause. Das denkt und hört man gar nicht. Die können dann irgendwie mit ihrer Stimme damit umgehen. Direkt vor dem Gesang würde das natürlich nicht gehen.

Aber es gibt auch Regie-Kollegen - gerade im Schauspiel - die bestehen auf die echte Zigarette. Auf der Opernbühne kann das problematisch sein, schließlich arbeiten wir hier mit Gesangskünstlern. Also im Falle unserer Turandot war es auch nicht gesundheitsschädlich.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 02.04.2022 | 08:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Oper