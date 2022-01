Theater im Norden: "Pflicht, für die Menschen zu spielen" Stand: 21.01.2022 15:00 Uhr Schließen oder nicht? Vor dieser Frage stehen gerade viele Bühnen in Norddeutschland. Ein Überblick über die Theater-Landschaft im Zeichen der Omikron-Welle.

von Anina Pommerenke

Die von Kulturbetrieben stets beschworene Planugssicherheit lässt mit Blick auf die aktuellen Inzidenzen in diesen Tagen mal wieder zu wünschen übrig. Das Theater Vorpommern hat Anfang der Woche reagiert und den Spielbetrieb in den beiden Häusern in Stralsund und Greifswald vorsorglich bis zum 5. Februar eingestellt. Denn am 6. Februar gehen beide Theater ohnehin für zwei Wochen in die Winterferien. Heute auf, morgen zu - ein ständiges Hin und Her wäre für das Haus übel, teilt Sprecher Hans Heuer mit. Auch wenn die Vorbereitungen und Proben weiterlaufen, könne man nicht mal eben so öffnen, gibt er zu Bedenken. Dabei schwingt die vorsichtige Hoffnung mit, dass sich die allgemeine Lage bis Ende Februar wieder etwas stabilisiert hat. Wie stehen die anderen Häuser im Norden dazu?

Theater-Schließungen in Mecklenburg-Vorpommern

Auch das Mecklenburgische Staatstheater stellt den Spielbetrieb an den beiden Standorten in Schwerin und Parchim mit Blick auf die unsichere Corona-Lage bis zum 20. Februar ein. Der Kaufmännische Geschäftsführer Christian Schwandt spricht von einer bitteren Entscheidung: "Wir möchten uns nicht von den wöchentlich wechselnden Szenarien jagen lassen, sondern zuverlässig für unser Publikum lebendiges Theater anbieten." Ebenso kündigt die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz auf ihrer Internetseite an, den Spielbetrieb bis zum 20. Februar einzustellen. Die Beweggründe dürften dieselben sein. Die Theater in Mecklenburg-Vorpommern hatten sich dazu auch in einer Online-Schalte ausgetauscht. Sehr benutzerfreundlich!

Die Absprache macht es auch für das Publikum einfacher, sich auf die Situation einzustellen. Das Volkstheater Rostock bleibt laut Homepage vorerst bis Ende des Monats zu, mit dem Hinweis, dass Besucherinnen und Besucher sich tagesaktuell informieren sollen. Vorsichtige Hoffnung gibt es beim Theater in Putbus. Es befindet sich derzeit in den Winterferien und könnte unter Vorbehalt ab dem 5. Februar wieder für das Publikum da sein.

Spielbetrieb in Hamburg unter Einhaltung strenger Regeln erlaubt

In Hamburg ist der Spielbetrieb zurzeit unter der Einhaltung von strengen Regeln erlaubt: Dazu gehören unter anderem die 2G-Plus-Regel, Mindestabstände und Maskenpflicht. Für Nils Loenicker, den Intendanten von Alma Hoppes Lustspielhaus, geht es in diesen Tagen darum, den Kulturbetrieb möglichst aufrecht zu erhalten: "Wenn wir jetzt 'freiwillig' einschlafen, verabschiedet sich die Kultur aus dem öffentlichen Diskurs." Solange der Staat die Theater und Künstler finanziell unterstütze, werde man die kritische und kreative Rolle weiter wahrnehmen, teilt Loenicker mit. Auch wenn er beobachte, dass immer weniger Menschen die Angebote nutzen.

Ähnlich sieht es Christine Strüver vom Ohnsorg Theater: Solange es nicht mit dem Gesundheitsschutz kollidiere, sehe man es als Auftrag, ein kulturelles Angebot zu machen: "Zur Reflexion, zum Diskurs über die gesellschaftlichen Fragen der Zeit, zur Suche nach Sinn und Unsinn, zur bereichernden Lebensfreude und zur Unterhaltung." Gleichzeitig sei man sich bewusst, dass die Lage schon kommende Woche eine andere sein könnte.

Öffentlicher Auftrag: Betrieb nicht wirtschaftlich, aber notwendig

Offen bleiben und spielen, solange es geht, ist die Marschrichtung von Tom Till, Geschäftsführer des Thalia Theaters in Hamburg. Auch für ihn steht der öffentliche Auftrag im Vordergrund: Er sieht es als Pflicht an, für die Menschen zu spielen. Möglich sei das zwar gerade nicht wirtschaftlich, aber lieber gehe er an die Reserven, als "den Platz zu verlassen". Die Vorstellungen am Standort in der Gaußstraße seien ausverkauft und auch am Hauptstandort sei das Interesse nach wie vor groß. Die Premiere von "Der schwarze Mönch" des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov etwa verleihe dem Haus neuen Schwung und sei schon vorzeitig ausverkauft gewesen.

Viele Menschen würden sich aber auch kurzfristig - vermutlich je nach aktueller Lage - für den Theaterbesuch entscheiden. So werden Till zufolge neuerdings erstaunlich viele Karten an der Abendkasse verkauft. Um den Spielbetrieb intern nicht zu gefährden, wache außerdem eine eigene Task Force über die Einhaltung von Hygieneregeln. Die Schauspieler würden sich außerdem privat stark einschränken und seien bereits nahezu vollständig geboostert.

Theater Kiel: Unfreiwillige Schließung durch Corona-Fälle

Wie schnell es dann doch gehen kann, dass Corona im Ensemble um sich greift, erlebt zurzeit das Theater Kiel. Dort musste der Spielbetrieb unfreiwilligerweise bis zum 29. Januar eingestellt werden. Wie es dann weitergehen wird, dazu mag die Theaterleitung zurzeit keine Prognose abgeben.

Caspar Sawade, der Geschäftsführende Direktor am Theater Lübeck, spürt die allgemeine Verunsicherung bei den Menschen. Doch wer in die Vorstellungen komme, sei dankbar, wieder ein Stück Normalität zu erfahren, berichtet er. Für ihn hat es folglich oberste Priorität zu spielen, solange die Landesverordnung es zulässt. Einschränkungen gebe es aktuell nur für das Große Haus, da in Schleswig-Holstein maximal 500 Besucherinnen und Besucher für Theater- und Konzertbesuche erlaubt seien. Er möchte auch die künstlerischen und dispositionellen Abläufe nicht unterbrechen. Schließlich habe man ja gerade gegenüber Gästen auch vertragliche Verpflichtungen, an die man sich halten wolle.

Schauspiel Hannover will so lange wie möglich spielen

Das Schauspiel Hannover möchte trotz zurückhaltender Nachfrage seitens des Publikums und "sehr erschwerten Rahmenbedingungen" so lange wie möglich spielen, wie Sprecher Nils Wendtland mitteilt: "Wir möchten präsent bleiben und halten dieses Signal für enorm wichtig. Gleichzeitig tun wir alles für die Sicherheit unserer Mitarbeitenden sowie des Publikums." Dass es auch für die interne Planung wichtig ist, möglichst weiter zu spielen und proben zu können, ergänzt Ulrike Wisler vom Staatstheater Oldenburg. Schließlich wolle man auch weiterhin die geplanten Premieren rausbringen, um einen "Produktionsstau" zu verhindern.

Allen Schwierigkeiten und Herausforderungen zum Trotz lassen sich die Theater im Norden also nicht in die Knie zwingen. Es wäre ihnen zu wünschen, dass das Publikum die enormen Anstrengungen - auch im Hinblick auf die Sicherheit - goutiert und den Häusern gleichermaßen den Rücken stärkt, wie es die Theater in diesen Zeiten mit ihren Angeboten tun.

