Theater Vorpommern: Hans Heuer auf großer Mission Stand: 15.01.2022 12:24 Uhr Hans Heuer, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit am Theater Vorpommern, sorgt mit dem Projekt "Theaterkoffer" dafür, dass interessierte Landbewohner*innen einen Zugang zur Kultur- und Theaterszene finden.

von Anina Pommerenke

Dass er einen Busfetisch habe, sei ihm einmal attestiert worden, lacht Hans Heuer, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit am Theater Vorpommern. Denn Heuer brennt förmlich darauf, mit seinen Herzensprojekten durchstarten zu können. Und dabei spielen Busse nun einmal eine zentrale Rolle. Drei Häuser in Greifswald, Stralsund und Putbus gehören zum Theater Vorpommern. Die Herausforderung: Im deutschen Nordosten sind die riesigen Landkreise dünn besiedelt, die Gehälter sind im Bundesvergleich eher niedrig und gleichzeitig fehlt es an Bahn- und Busanbindungen. Viele Menschen fühlen sich abgehängt oder haben wegen der Entfernung den Kontakt zur Kultur- und Theaterszene in den größeren Städten verloren, berichtet Heuer. Genau da will er ansetzen und Abhilfe schaffen.

Erfahrungen hat er bei einer früheren Tätigkeit in Sachsen-Anhalt gesammelt, wo er eine Art Theaterbussystem aufgebaut hat. Höchst erfolgreich! Über 156 Buslinien konnte er dort etablieren, dank derer regelmäßig interessierte Gruppen in Magdeburg ins Theater gehen konnten. Für Busfahrten habe er übrigens keine spezifische Passion, versichert er scherzhaft, aber wo keine andere Infrastruktur vorhanden ist, seien sie nun einmal die einzige sinnvolle Alternative.

Hans Heuer ermöglicht niedrigschwelligen Zugang zum Theater

Seit viereinhalb Jahren feilt Heuer nun in Mecklenburg-Vorpommern an seinem Projekt "Theaterkoffer". Die Menschen sollen dabei nicht nur mit Hilfe von organisierten Bussen leichter ins Theater kommen, sondern - und das ist für Heuer der entscheidende Punkt - kulturell wachgeküsst werden, wie er es nennt. "Sie müssen bedenken, dass viele Menschen in den ländlichen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern seit der DDR keine Fahrten mehr ins Theater unternommen haben", erklärt Heuer. Deswegen hat sich der gebürtige Ostwestfale einiges vorgenommen. Um einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zum Theater zu ermöglichen, gehört zu seinem "Theaterkoffer" ein buntes Programm der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses. Das findet vor dem ersten möglichen Theaterbesuch vor Ort in den interessierten Gemeinden statt. In diesem Rahmen erklärt er zum Beispiel, wie ein Theaterstück auf die Bühne kommt - von der ersten Strichfassung, über die Requisiten bis hin zu den Kostümen. Anschließend geht es mit einer Kostümmodenschau und einer kleinen Szene zum Mitmachen weiter.

"In 98% der Fälle gab es nach diesem Programm vor Ort auch eine Busfahrt ins Theater", berichtet Heuer von seinen Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt. An den Fahrten hätten letztlich auch mehr Menschen teilgenommen, als tatsächlich bei dem Einführungsprogramm dabei gewesen waren. Ohne den persönlichen Kontakt und die Einführung funktioniert das Konzept seiner Meinung nach nicht. Wichtig ist ihm auch, dass die Busfahrten ins Theater in Mecklenburg-Vorpommern staatlich subventioniert werden, denn hier sei die Busfahrt oftmals teurer als das eigentliche Theaterticket. Mit der finalen Zusage zu den Subventionen rechnet Heuer in den nächsten Wochen und hofft, dann schnellstmöglich, sobald es die Corona-Lage erlaubt, loslegen zu können.

Welche Vorstellung die richtige für die Gruppe ist, das könne er innerhalb von zehn Minuten erkennen, sagt Heuer. Dabei kann er sich auch auf seine langjährige Arbeitserfahrung als Lehrer stützen. Denkbar ist alles: von der Operette übers Ballett bis hin zur zeitgenössischen Inszenierung. Am Tag des ersten Theaterbesuchs selbst soll es auch ein attraktives Rahmenprogramm geben - etwa eine Hausführung, eine Einführung in das Stück durch die Dramaturgie oder Begegnungen mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Heuers Erfahrung nach gibt es nach so einem Erlebnis viele Wiederholungstäter. Rund 30 Gemeinden hätten bereits ihr Interesse bekundet. Und auch Schülerinnen und Schüler sollen von der Finanzierung profitieren.

"viaTEATRI": Kooperation mit Stettiner Theater

Auch bei Heuers zweitem Herzensprojekt geht es ums gemeinschaftliche Reisen - natürlich in Bussen. Bei InterReg VA "viaTEATRI" steht die Beziehung zum polnischen Nachbarn und der kulturelle Austausch über die Ländergrenzen hinweg im Fokus. Dafür haben sich bereits vor einigen Jahren Theater auf beiden Seiten der Grenzen zusammengeschlossen: darunter die drei Häuser des Landestheaters Vorpommern, die Opera na Zamko in Stettin und das Theater in Schwedt. Neben gemeinsamen Projekten - zum Beispiel einen Opernchor für den Lohengrin in voller Stärke zu besetzen - steht vor allem auch der Austausch der Menschen im Fokus. Er soll über eine reine Einkaufssituation hinausgehen. Auch hier habe sich der Einsatz von Bussen schon bewährt. Denn die insgesamt zehn Fahrten, die vor der Corona-Pandemie schon stattfinden konnten, waren ohne große Werbung oder Ankündigung ausgebucht, berichtet Heuer. Auch dabei nehme er die Menschen gerne mit einem ansprechenden Rahmenprogramm an die Hand, damit sie jenseits der Grenze nicht nur den nächsten Supermarkt, sondern auch einmal das nächste Museum aufsuchen. Klassenfahrten könne er als ehemaliger Lehrer einfach perfekt organisieren, schmunzelt Heuer. Hürden beim Theaterbesuch im jeweils anderen Land würden zum Beispiel durch entsprechende Obertitel abgebaut. Nach dem einschlagenden Erfolg hofft Heuer, dass auch diese grenzübergreifenden Austauschtouren weiter ausgebaut werden, um die Menschen und die Kultur zueinanderzubringen.

Dass Heuer genau die richtige Person für diese Mission ist - daran besteht kein Zweifel. Denn er sprüht nur vor Leidenschaft und Begeisterung für das Theater - und die ist einfach ansteckend! Nur zu gut erinnert er sich auch noch daran, wie er selbst als Jugendlicher im ländlichen Ostwestfalen von staatlichen Angeboten profitiert hat, um zum Theater zu finden. Diese Passion möchte er jetzt weitergeben. Den "Theaterkoffer" aufzubauen und zu etablieren und das grenzübergreifende Austauschprojekt "via TEATRI" zu erweitern, das ist wohl noch Hans Heuers große Mission, bevor er sich nach einer langen und spannenden beruflichen Laufbahn irgendwann auch einmal in den Ruhestand verabschieden dürfte.