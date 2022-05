Tag der Niedersachsen: Auch NDR Kultur stellt sich vor Stand: 31.05.2022 10:17 Uhr Vom 10. bis zum 12.6. feiert Niedersachsen in Hannover seine Kultur, Geschichte und Vielfalt. Auf einer Erlebnismeile rund um den Maschsee präsentieren Vereine, Verbände und Institutionen ihre Arbeit, darunter auch NDR Kultur.

Alle zwei Jahre wird der "Tag der Niedersachsen" in einer anderen Stadt gefeiert. In diesem Jahr begehen die Niedersächsinnen und Niedersachsen das dreitägige Kulturfest unter dem Motto „Stadt.Land.Fest“ in der Landeshauptstadt Hannover. Auch NDR Kultur gewährt vom 10. bis zum 12. Juni im Eventzelt am Landesfunkhaus Hannover spannende Einblicke.

Gedankenaustausch vs. Schnelllebigkeit

Literatur bei NDR Kultur steht für Vielfalt, Lebendigkeit, die Fähigkeit, einen überraschenden, ungewohnten Blick auf die Welt zu werfen. Dazu gehören Offenheit, Spontaneität und Nachdenklichkeit, die Fähigkeit zuzuhören und auf das Gehörte reagieren zu können. Bei den Veranstaltungen „Der Norden liest“, „HörSalon“ oder den „Herrenhäuser Gesprächen“ wird genau dieses wachsende Bedürfnis nach „deep talk“, nach intensivem Gedankenaustauch in einer immer schnelllebigeren Welt gestillt. Über die Planung, Organisation und Moderation solcher Veranstaltungen sprechen am 10. Juni von 18.30 bis 19 Uhr die Literaturredakteure Alexander Solloch und Joachim Dicks. Begleitet werden sie dabei von der niedersächsischen Schriftstellerin und Kritikerin Lisa Kreißler, mit der sie in „Land in Sicht. Neues aus dem Meer der Bücher“ mit Zeit, Tiefe und Freude am Quatsch über Bücher diskutieren, die gerade wichtig sind oder es vorgeben zu sein.

eat.READ.sleep Podcast-Session

In dem Bücherpodcast eat.READ.sleep. geben die drei Hosts Katharina Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt – und das seit ziemlich genau zwei Jahren. Am 11. Juni von 11 bis 12 Uhr kann man Daniel und Jan im Eventzelt am Landesfunkhaus Niedersachsen hautnah erleben: Sie werden live auf der Bühne über Bücher schwärmen – oder auch streiten, denn ihr privater Literaturgeschmack ist durchaus unterschiedlich.

Immer im Zentrum: die Literatur

Vielfältige Zugänge zur Literatur bietet NDR Kultur seinem Publikum und so werden Bücher nicht nur besprochen, sondern auch gelesen – so zum Beispiel in dem Publikumsliebling „Am Morgen vorgelesen“, eine der ältesten Sendereihen. Wie läuft die Auswahl der vorgestellten Bücher und wer sucht die Sprecher*innen der Lesungen aus? Spannende Fragen, auf die Anna Hartwich, Literatur-Redakteurin und -Regisseurin, Jürgen Deppe, Literatur-Redakteur sowie Torben Kessler, Schauspieler und Sprecher, am 12. Juni von 13.30 bis 14 Uhr Antworten geben.

Erleben Sie NDR Kultur im Eventzelt am Landesfunkhaus Hannover:

Freitag, 10. Juni von 18.30 bis 19 Uhr

Die Literaturredaktion von NDR Kultur stellt sich vor

Alexander Solloch und Joachim Dicks

Zu Gast ist die Schriftstellerin Lisa Kreißler

Samstag, 11. Juni von 11 bis 12 Uhr

NDR Bücherpodcast eat.READ.sleep.

Podcast-Session mit den Hosts Jan Ehlert und Daniel Kaiser

Sonntag, 12. Juni von 13.30 bis 14 Uhr

Die Literaturredaktion von NDR Kultur stellt sich vor

Anna Hartwich und Jürgen Deppe

Zu Gast ist der Schauspieler Torben Kessler

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 10.06.2022 | 08:30 Uhr