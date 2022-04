Staatsoper Hannover: Ostertanztage 2022 starten Stand: 12.04.2022 06:00 Uhr Zwei Jahre durften sie nicht stattfinden, dieses Jahr sollen sie wieder in Präsenz über die Bühne gehen: Die Ostertanztage an der Staatsoper Hannover. Auf dem Programm stehen bis zum 18. April Gastspiele aus Italien, Belgien und Deutschland.

Der Boden der Bühne ist mit einem geometrischen Muster beleuchtet, über die Fläche im Hintergrund wabern Kreise. Tänzerinnen und Tänzer der Dresden Frankfurt Dance Company bewegen sich in Gruppen, in diskret farbigen Kostümen. Merkwürdig eckig wirken ihre Körper, als staksten an Schultern und Knien Knochen aus dem Körper. Für seine Choreographie "Alter Ego" hat sich der Italiener Jacopo Godani an Gruselgestalten des deutschen Films der Stummfilmzeit orientiert. "Ich war auf der Suche nach einem neuen Universum der Ästhetik, der Bewegungen, etwas, was sehr anders ist", sagt er. "Ich interessiere mich dafür, Bewegungen zu konstruieren. In den Filmen des deutschen Expressionismus wie 'Nosferatu' und 'Metropolis', bewegen sich die Menschen zum Teil roboterhaft. Aus ihren Augen spricht das Drama. Das hat mich immer fasziniert."

"Wakatt" verbindet kraftvolle Bewegungen mit Jazzmusik

Im starken Kontrast dazu steht "Wakatt", die Produktion des Faso Dance Théâtre aus Belgien: People of colour in bunten, lebensfrohen Kostümen. Mit kraftvollen Bewegungen wirbeln sie eine dunkle Granulatschicht auf dem Boden auf, an der Seite der Bühne der Jazzmusiker Malik Mezzadri mit Band. Choreograph Serge Aimé Coulibaly stammt aus Burkina Faso und arbeitet heute in Brüssel. Mit "Wakatt" setzt er seine Erfahrungen auf zwei Kontinenten gegeneinander. "Es gibt zwei Teile", erklärt Serge Aimé Coulibaly. "Im ersten Part stellen wir uns der Probleme der Gesellschaft und Gewalt in dieser Welt. Wir machen uns auf die Suche nach einer anderen Menschheit. Deshalb haben wir eine Szene gebaut, die an verbrannte Erde erinnert. Auf die Asche haben wir einen Felsen gesetzt, der glänzt. Andererseits wollte ich den Gedanken von etwas Übernatürlichem verfolgen."

"Piazolla Tango" erweckt den Altmeister zum Leben

Und dann ist noch eine sehr sinnliche Aufführung eingeplant. Mit "Piazolla Tango/En tus ojos" erweckt die Compagnia Naturalis Labor aus Italien Astor Piazolla zum Leben. Ihr Tanzstück spielt vor einer Bühnenwand, an der dunkle Regenmäntel bis unter die Decke hängen. Rastlos ringt der argentinische Komponist um eine neue Spielart des Tangos, mal im Solo, mal im Paartanz.

"Skew-Whiff": Ballett zu Klängen von Rossini

Auch das Staatsballett Hannover präsentiert drei Choreographien. Darunter ist das witzige, kurzweilige Stück "Skew-Whiff" von León und Lightfoot, in dem Tänzer Maurus Gauthier zu Rossini-Klängen um eine Frau buhlt. "Skew-Whiff bedeutet 'ein bisschen schief', 'Schieflage' - und viele Bewegungen sind ein bisschen schief", erklärt Maurus Gauthier. "Und charaktermäßig: Einer ist der Boss. Ich weiß alles, ich bin der Beste. Mein Charakter ist mehr der 'cool man', ein bisschen James Bond. Ich will sozusagen den Spot von dem Boss übernehmen, weil: Ich kann es sowieso besser."

Und wen das jetzt angeregt hat, es selbst einmal zu versuchen: Die Ostertanztage in Hannover bieten auch zwei Workshops an - für Jung und Alt. Voraussetzung: ein Internetzugang, Trainingsbekleidung und circa zwei mal zwei Meter Platz in der Wohnung.

