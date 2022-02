Stand: 22.02.2022 15:01 Uhr Spectaculum: Große Stücke auf kleinen Bühnen in SH von Lina Bande

Das Junge Theater Spectaculum aus dem Raum Kiel ist mit großen Klassikern auf kleinen Bühnen in Schleswig-Holstein unterwegs. Am Wochenende wurde auf dem Hof Brache bei Wahlstorf im Kreis Plön die Premiere der neuen Inszenierung "Es ist an der Zeit" gefeiert.

Das Stück "Es ist an der Zeit" ist eine Collage aus Anouilhs "Antigone", Brechts "Jüdischer Frau", Büchners "Woyzeck" und Arrabals "Picknick im Felde". Geschichten von starken Frauen und schwachen Männern. Zusammengesetzt wurde es von Gunter Hagelberg: "Wir zeigen Ihnen heute an vier Klassikern, was der Mensch aus dem Menschen zu machen im Stande ist."

Theater aus Leidenschaft

Hagelberg widmet sich schon seit 35 Jahren der Theaterarbeit. Für Darsteller Andreas Lüdtke hingegen ist das alles noch recht neu. Das jetzt ist seine dritte Inszenierung - und dass er hier die großen Stücke spielt, reizt ihn besonders. "Das sind Rollen, die für mich eine Hypothek haben. Da haben sich Profis schon dran versucht. Und dann kommen wir als freudige Laientruppe", sagt Lüdtke lachend. "Sich nicht an den Großen zu orientieren, sondern in Zusammenarbeit mit dem Regisseur die Rolle selber zu füllen, das ist glaube ich die größte Herausforderung."

Im Ensemble spielt niemand mit, der mit Theater sein Geld verdient. Andreas Lüdtke ist Pastor bei der Nordkirche und hat schon in der Schulzeit gerne Theater gespielt. In dieser Inszenierung übernimmt er gleich drei Rollen, darunter auch die des sturen Herrschers Kreon in Antigone. "Ist es tatsächlich geschehen? Wer hat sich erdreistet, den Toten mit Erde zu bestatten?! Wer wagt es, sich meinem Verbot zu widersetzen?", schimpft Lüdtke als Kreon. Das Junge Theater Spectaculum spielt die Stücke nicht, wie sie ursprünglich geschrieben wurden, sondern in der Fassung von Gunter Hagelberg. Dazu gehören immer auch Livemusik und Gesang. "Das fordert mir auch wirklich einiges ab. Also wenn die Musikprofis sich unterhalten und sagen: vier Takte Vorspiel, Bridge, oder Zwischenspiel - das sind schon böhmische Wälder. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich den Einsatz irgendwie hinbekomme."

Botschaft der Werke an die Menschen vermitteln

Ein Bühnenbild gibt es nicht, stattdessen einen schwarzen Hintergrund und wenige Requisiten. Da rücken die Darstellenden und ihre Texte noch mehr in den Fokus. Denn Regisseur Gunter Hagelberg möchte vor allem Essenz und Botschaft eines Werkes vermitteln. Auch denen, die bisher kaum Kontakt zu den großen Stücken hatten. "Kunst ist für alle Menschen. Wie auch eine Mozartsinfonie nicht für Musiker ist, sondern für jeden Menschen", sagt Hagelberg. "Und wenn man den Menschen hilft, das wahrzunehmen, was in Werken drinsteckt, dann hilft man ihnen eigentlich und man bereichert sie auch emotional und gesellschaftspolitisch."

Deswegen spielt die Gruppe auch ganz bewusst auf kleineren Bühnen im ländlichen Raum. Wie heute auf dem fast ausverkauften alten Heuboden vomHof Brache. ""Die Schauspieler! Ich hätte nie gedacht, dass das so professionell ist! Und die haben gute Stimmen! Also mein Mann und ich sind ganz begeistert", sagt eine Besucherin nach der Vorstellung. Und so spricht letztendlich wohl nur Darsteller Andreas Lüdtke selbst von einer "freudigen Laientruppe". Denn dass die fünf Darstellenden und die Band das nicht täglich machen, vergisst man angesichts der hohen Qualität und der starken, präzisen Botschaften ganz schnell.

Die nächsten Aufführungen von "Es ist an der Zeit" vom Jungen Theater Spectaculum sind am 4., 5. und 6. März im Hotel am Rathaus in Schönberg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 21.02.2021 | 19:15 Uhr