Schmidts Tivoli - seit 30 Jahren kreativ, bunt, erfolgreich Stand: 01.09.2021 13:41 Uhr Am 1. September vor 30 Jahren eröffneten Corny Littmann und Norbert Aust das Schmidts Tivoli auf der Hamburger Reeperbahn. Littmann und Austs Tochter Tessa, heute Geschäftsführerin, erinnern sich an die Anfänge des Theaters.

von Kerry Rügemer

Kultfigur Marlene Jaschke als Carmen: Mit dieser großen Produktion begann alles - damals im Tivoli. "Wir haben 100 Vorstellungen gespielt von diesem Stück. Alle Vorstellungen waren vor der Premiere ausverkauft. Ich glaube, das gibt's nicht nochmal in Hamburg." Corny Littmann erinnert sich immer noch begeistert an die Anfänge des Tivoli, als der Spielbudenplatz noch eine öde Wüste war und der Kiez noch nicht salonfähig. Aber das Schmidt-Theater, drei Jahre vorher eröffnet, war bereits bekannt, vor allem durch die legendäre Mitternachtsshow. Auf Marlene Jaschkes "Carmen" folgten Hits wie "Im weißen Rössl", "Fifty-Fifty" und dann das Musical "Cabaret".

Tessa Aust erlebt Start des Tivoli als Sechsjährige

Tessa Aust war sechs, als ihr Vater Norbert sie das erste Mal mit ins Tivoli nahm. "Ich weiß, dass ich dabei war, als mein Vater und Conny das erste Mal das Schmidts Tivoli besichtigt haben, nachdem sie es übernommen hatten. Ich weiß, dass ich beim Verkaufsstart dabei war - das war eine Holzbude vorm Tivoli - und auch bei der Eröffnung. Mein Vater hat mich immer mitgenommen. So richtig bleibende Eindrücke habe ich von der Show 'Cabaret', da war ich acht. Das war für mich eine der spektakulärsten Erinnerungen, die ich lange im Hinterkopf hatte." Auch Corny Littmann blickt gern auf die Anfänge zurück: "'Cabaret' war meine erste Inszenierung im Tivoli. Das war ein Riesenerfolg und der Start, das bleibt immer in guter Erinnerung."

Wahnsinnserfolg "Heiße Ecke"

2003 kam dann die "Heiße Ecke". "Ja, es war ein Stück wie viele andere, die wir zur Aufführung gebracht haben, mit der Erwartung, dass spielen wir drei Monate. Vielleicht spielen wir es auch ein halbes Jahr. Wir waren dann selber komplett überrascht, als es ein Riesenerfolg war", erinnert sich Littmann. Seit 2003 zog das Musical über zwei Millionen Zuschauer an.

Große Geburtstagsfeier: 30 Jahre Tivoli

Nach langer Corona-Zwangspause wird jetzt endlich der runde Geburtstag gefeiert, natürlich auch mit der "Heißen Ecke". Tessa Aust und Corny Littmann blicken optimistisch in die Zukunft des Tivoli auf die nächsten 30 Jahre. "Erst mal geht es natürlich darum, dass wir die Pandemie bestmöglich überstehen", findet Tessa Aust. "Ansonsten ist das Team sehr altes Haus, das wir hegen und pflegen müssen. Einer der schönsten Theatersäle in Hamburg, wie ich finde. Da arbeiten wir natürlich auch ständig daran, dass es so schön erhalten bleibt und wir noch lange darin Theater spielen können."

Auch Theatermacher Littmann hat noch lange nicht genug: "Theater heißt der in Bewegung bleiben. Das Wichtige ist, sich nicht auszuruhen auf den Erfolgen der Vergangenheit, sondern sich darüber im Klaren zu sein, dass wir uns weiter entwickeln müssen. Wir haben eine hervorragende Mannschaft, die seit Jahrzehnten zusammenarbeitet. Deshalb blicke ich mit einer gewissen Gelassenheit, aber auch mit einer gewissen kreativen Unruhe in die Zukunft."

