Schlossfestspiele in Schwerin beginnen Stand: 23.06.2022 06:00 Uhr Die Schlossfestspiele in Schwerin starten in die erste von Corona-Vorgaben unbelastete Saison. Anders als bisher wird es keine Produktion auf dem Alten Garten, sondern verschiedene Aufführungen im Burggarten und Schlossinnenhof geben.

Mit einem Singspiel von Wolfgang Amadeus Mozart beginnen am Abend in Schwerin die diesjährigen Schlossfestspiele. Erstmals präsentieren sich alle sechs Ensembles des Mecklenburgische Staatstheater bei den Schlossfestspielen. Diese gibt es bereits seit 1993, zunächst im Schlossinnenhof und seit 1999 mit Unterbrechungen auf dem Alten Garten. Der bleibt allerdings diesmal leer. Die neue Theaterleitung hat sich gegen eine große Produktion unter freiem Himmel entscheiden. Dafür gibt es mehrere Konzerte im Burggarten.

Shakespeare Komödie im Schlossinnenhof

Die niederdeutsche Fritz-Reuter-Bühne präsentiert das Stück "Bastian un Barbara" - up Platt. Der Gründer und Schlagzeuger von The Police, Stewart Copeland, gibt seine Europa-Premiere mit der Mecklenburgischen Staatskapelle Mitte Juli. Bereits am Freitag erlebt die Naturoper "Wölfe" ihre Uraufführung im Großen Haus des Staatstheaters. Am Sonnabend gibt es dann die Schauspielpremiere von Shakespeares Komödie "Wie es Euch gefällt" im Schlossinnenhof.

Weitere Informationen Kulturpartner: Mecklenburgisches Staatstheater Das Mecklenburgische Staatstheater gehört zu den großen traditionsreichen Bühnen im norddeutschen Raum. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 23.06.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater