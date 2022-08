Norden Festival mit Konzerten an der Schlei gestartet Stand: 26.08.2022 12:49 Uhr Das Norden-Festival in Schleswig bietet an drei verlängerten Wochenenden hintereinander zeitgemäße Kultur von Musik über Kino, Lesungen bis hin zu Straßentheater und Akrobatik. Nun hat es begonnen.

von Peer-Axel Kroeske

Die Schleiwellen schlagen an den Strand. Ein paar Meter weiter hinter der romantischen Schaukel mit Wasserblick ist die Gartenbühne unter Baumkronen aufgebaut und angestrahlt. Auch sie steht direkt am Wasser. The Joni Project, drei Multi-Instrumentalistinnen aus Hamburg, gestalteten den ersten Abend. Auf der anderen Seite der Königswiesen sind Stenzel und Kivitz zu finden: lustiges Straßentheater. Ein paar Meter weiter eine Lesung: Susanne Matthiessen stellt ihr neuestes Sylt-Buch vor und auf der großen Bühne spielt Abi Wallenstein den Blues.

Ein typischer Moment auf dem Norden Festival. Ein Kurzfilmprogramm von den Nordischen Filmtagen Lübeck startet gerade im kleinen Kinozelt, das ein bis zwei Dutzend Zuschauer beherbergt. Filme gucken auf dem Festival ist gewöhnungsbedürftig. Das Filmprogramm organisiert Karsten Wiesel: "Das Konzept hier ist, dass wir Ausschnitte anderer Filmfestivals zeigen. Aus Schleswig-Holstein, aber auch aus Schweden. Es sind die Flensburger Kurzfilmtage, die Nordischen Filmtage, aber auch Filmfest Schleswig-Holstein, CineMare, Green Screen. Also von all diesen Festivals kann man hier kleine Ausschnitte sehen."

Nachhaltiges Angebot beim Essen

Kein Einweggeschirr ist die Vorgabe beim Essen. Auch hier einige besondere Angebote: Wie die "Resteritter" aus Kiel, die Übriggebliebenes verwerten. Moritz Dietsch ist von der Idee überzeugt: "Also wir haben ja einen Obst- und Gemüsehändler in Kiel. Da retten wir ja seit 3 Jahren. Damit machen wir unsere Chutneys und Marmeladen. Die Äpfel haben wir auf dem Weg zum Norden Festival in Rendsburg geerntet. Da war jetzt die erste Familie, die gesagt hat: 'Hey, ab jetzt sind unsere Äpfel reif'. Wir haben zehn Kisten geerntet und sie hier klein geschnitten und zum Apple Crumble verarbeitet."

Die Reihe Nordpop stellt neue norddeutsche Musik vor, erklärt Mano Happ: "Da haben wir beispielsweise "Scotch & Water", oder "Schorle". "Schorle" ist ne junge Band aus Hamburg, die vom Sound einfach sehr speziell ist. Sehr poppig und sehr tanzbar." Hinzu kommen Bands aus Skandinavien und dem Baltikum.

Viele literarische Schmankerl an der Schlei

Auch in Sachen Literatur hat das Norden Festival in den kommenden Tagen viel zu bieten. Nur eine kleine Auswahl von Organisatorin Philine Burmeister: "Beispielsweise aus Kiel ist Feridun Zaimoglu da. Der liest jetzt aus seinem neuen Buch, das jetzt erst in Kürze erscheinen wird." Laut Verlag ist es ein virtuoser Künstlerroman - geschrieben über jemanden, der sich vornimmt, Adolf Hitler zum Protagonisten seines neuen Buches zu machen. Es erscheint am 8.September - Zaimoglu kommt zwei Tage später. "Melody Michelberger hat ein ganz tolles Buch geschrieben: Body Politics. Zur Selbstliebe und ein bisschen Feminismus. Kathrin Weßling ist da auch ganz groß mit dabei. Stephan Orth ist am letzten Festivalwochenende da und berichtet aus seinem neuesten Buch von seinen letzten Reisen durch England. Er war da mit einem Zelt unterwegs, und hat an den unterschiedlichsten Orten übernachtet."

Drei Wochenenden. Viel Zeit. Die Stadt Schleswig hat gerade den Vertrag mit den Organisatoren um fünf Jahre verlängert. Es gibt auch Zuschüsse. Damit hat sich das Norden Festival auch ein Stück weit etabliert, denn als es vor fünf Jahren gestartet ist, galt es nur als gewagter Versuch - so viel Programm für eine kleine Stadt wie Schleswig. Aber so langsam spricht es sich rum, was auf dem Norden Festival alles geboten wird.

Norden Festival mit Konzerten an der Schlei gestartet Bis zum 11. September finden Konzerte, Lesungen und viele Kleinkunstaktionen in Schleswig und Umgebung statt. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 26.08.2022 | 11:20 Uhr