Rammstein in Hamburg: Messerwetzen, Kanonen und Feuer-Säulen Stand: 15.06.2022 23:43 Uhr Wenn Rammstein kommt, dann brennt es: Beide Konzerte der Band vor je 50.000 Fans im Hamburger Volksparkstadion boten Dienstag und Mittwoch eine brachiale Bühnenshow mit Klassikern und Songs vom neuen Album.

von Susanne Wilm

An zwei lauen Frühsommerabenden hintereinander durften die Rammstein-Anhänger die gigantische Stadion-Show im Hamburger Volksparkstadion erleben. Ein riesiger Turm und Hunderte von Scheinwerfern dominierten die gigantische Stahlkonstruktion in Metallfarben. Am Mittwoch hatte die legendäre Berliner Band erste Fotos des Konzerts vom Mittwoch auf ihrem Social Media Account getwittert - mit der Aufforderung: "Komm in mein Boot, Hamburg!"

Rammstein hat live nichts von ihrer Strahl- und Stahlkraft verloren

Die XXL-Bühne im Industrielook - 60 Meter breit und bis zu 36 Meter hoch - ist die perfekte Kulisse für die legendäre Berliner Band, die auch nach 28 Jahren nichts von ihrer Strahl- und Stahlkraft verloren hat.

Rammstein haben den Begriff "neue deutsche Härte" im In- und vor allem auch im Ausland neu geprägt. Mit den ersten lauten und vibrierenden Bässen beginnt die Show für alle Sinne und der tausendstimmige Chor singt sofort mit.

Wenn Rammstein kommt, dann brennt es zur brachialen Musik

90 Trucks mussten dafür anrücken, insgesamt 1.350 Tonnen Material wurden bewegt. Und Rammstein liefern - ob echte Klassiker oder Songs vom neuen Album, Frontmann Till Lindemann rollt sein "R" ins Mikro, bewegt sich martialisch zur brachialen Musik, wetzt die Messer und reitet auf einer Kanone.

Was Rammstein an diesem Abend showmäßig abliefern, dürfte weltweit einzigartig sein. Von der Hauptbühne und vier weiteren Türmen mitten im Publikum schießen immer wieder Flammen in die Höhe. Die hauptsächlich schwarz gekleideten Fans sind ebenfalls entzündet: "Diese Show ist der Wahnsinn, die muss man gesehen haben!"

Kompromisslos, laut, brachial: Rammstein in Hamburg

Rammstein ist für seine groß angelegten Feuer-Shows bekannt. Zwischen Funkensprühen und Feuersäulen gibt es für die Fans während der gut zweistündigen Mega-Show ständig etwas zu entdecken. Das Feuer kommt aus allen Richtungen. Der 59-jährige Sänger Till Lindemann ließ sich dafür zum Pyrotechniker ausbilden. Es ist nicht unbedingt die Musik Rammsteins, die die Fans vor die Bühnen holen. Es ist die Wucht ihrer Auftritte.

Ein Fan sagt: "Privat höre ich diese Musik eher nicht, aber ich wollte diese gigantische Show schon lange sehen". Übergroß, überlaut und die legendären Rammstein-Riffs: Die Show will die Band bei der zwei Mal coronabedingt verschobenen Tour nun nach Europa vor allem in Nordamerika zeigen. Zu Rammsteins Liedern gehören eben Feuer, Feuerwerk und Knall. Eine größere Dimension als bei dieser Tour ist kaum vorstellbar.

