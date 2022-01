Nino Haratischwili hält Festivalrede bei Hamburger Lessingtagen Stand: 31.01.2022 10:01 Uhr Halbzeit bei den Hamburger Lessingtagen im Thalia Theater. Trotz einiger Corona-bedingter Absagen fanden am Wochenende zwei Veranstaltungen statt - eine davon war die traditionelle Festivalrede.

von Peter Helling

"Ich kann nicht vom Leben erzählen, zumindest nicht in seiner rauesten und nacktesten, seiner animalischsten und somit vielleicht seiner schönsten Form, wenn ich es nicht vorerst in seiner hässlichsten Fratze präsentiert habe." Und das macht Nino Haratischwili dann auch. Die Bestsellerautorin mit georgischen Wurzeln hält keine Rede, sie erzählt.

Eine Geschichte, die sich im August 2008 ereignet hat, damals, als in ihr Geburtsland Georgien russische Soldaten einmarschierten. Ausgerechnet, als die Sommerolympiade in Peking eröffnet wurde. Mitten in diesem Chaos schleppt sie ihre Tante Käthi zu einer Feier in einer Kellerbar in Tiflis. Und Nino? Wehrt sich erst: "Welche Feier? Wir befanden uns mitten im Krieg. Welcher Wahnsinnige feierte bitte in jenen Tagen? Ich war unglaublich wütend."

Beeindruckende Festivalrede von Nino Haratischwili

"Das letzte Fest" ist der Titel ihrer Festivalrede. Wie an diesem Abend vor 13 Jahren die unterschiedlichsten Menschen auspacken, sichtbar werden, persönliche Geschichten erzählen, Erschreckendes, ja Barbarisches: die hässliche Fratze des Lebens eben. Das Menschsein an sich. Vom Publikum gab es positive Reaktionen: "Es hat mir sehr gefallen, weil es so gegen den Strom geschwommen ist, man ja ne Rede erwartet, wo Thesen aufgestellt werden. Aber dieses Fabulieren, diese Kunst, Geschichten zu erzählen, aus denen so viel hervorgeht, aus denen man eine Lebensrichtung findet, ist schon sehr beeindruckend."

In den Zuschauerreihen ist es an diesem Vormittag spürbar still. Ein Wort hängt im Raum, auf das auch Kultursenator Carsten Brosda in seiner Eröffnungsrede hinweist: das Wort "Krieg" - die aktuelle Bedrohung an der ukrainischen Grenze.

Lessingtage 2022 wirken so nackt und verletzlich wie lange nicht

Wer so vom Hässlichen erzählt, kann auch völlig kitschfrei das Schöne in Worte fassen, man glaubt Nino Haratischwili einfach: "Vielleicht sollte ich davon erzählen, wie schön es ist, wenn das Meer unsere Füße leckt, oder vom Geruch eines Babys berichten, diesem friedlichsten Duft aller Düfte, von Kirsch-verklebten Mündern, vom Lachen, viel Lachen, vom Herbstlaub, von Rippen-weitenden Gesprächen mit Freunden, mit Menschen, die einen so gut kennen, dass es zuweilen wehtut, vom Wind, dem man trotzig die Hand aus einem heruntergekurbelten Fenster entgegen hält."

Die diesjährigen Lessingtage wirken so nackt, verletzlich wie lange nicht. Dermaßen wirklichkeitsnah war Theaterkunst selten, selten war ihr Appell eindringlicher: "Guckt hin, bleibt empathisch!". Wie am Freitag, als Madame Nielsen, die Performerin und Autorin aus Dänemark, das Thalia in der Gaußstraße in eine Arche verwandelt. Diese radikale Dame im Männerkörper, hochgewachsen, hager, im Samtkleid - hinter sich ein fulminantes Streichquartett mit identischen blonden Perücken - verrückt die Wirklichkeit, indem sie die Apokalypse simuliert.

Am Ende der Rede: das Leben in seiner ganzen Schönheit

Angesichts des menschengemachten Klimawandels fordert sie ihr Publikum auf, nichts weniger als die Revolution im Denken und Handeln zu wagen. Sie stellt ihren asketisch-dünnen Körper zur Schau. "Die Welterlöserin" heißt ihr Abend, er kommt einem nah, ist übergriffig, aggressiv, manchmal bösartig.

Nino Haratischwili formuliert es sanfter, meint aber etwas Ähnliches: "Und doch feierten wir alle, ohne dass es mir klar war, das Leben, ja, wir feierten das Leben, indem wir unsere Angst zugaben, es zu verlieren." Und dann biegt das Leben in seiner ganzen Schönheit doch noch um die Ecke: Als Nino Haratischwili die Musikerin neben sich auf der Bühne als ihre Tante vorstellt: eben jene Tante Käthi, die sie damals vor 13 Jahren auf das unmögliche, das "letzte Fest", das zum Fest des Lebens wurde, mitgenommen hat: "Das ist übrigens Käthi mit ihrer wieder erlangten Stimme und ihre Tochter."

