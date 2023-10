NDR Kultur Foyerkonzert on tour: Mit dem SIGNUM saxophone quartet Stand: 27.10.2023 06:00 Uhr In Kooperation mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern: Das SIGNUM saxophone quartet tritt am 16. November um 18 Uhr bei einem "NDR Kultur Foyerkonzert on tour" im Großherzoglichen Salongebäude in Bad Doberan auf.

Das SIGNUM saxophone quartet besteht aus Blaž Kemperle, Jacopo Taddei, Alan Lužar und Gerino Bellarosa. Gegründet wurde es 2006 in Köln. Seitdem feiern die Musiker große Erfolge bei internationalen Wettbewerben und sind gern gesehene Gäste auf Bühnen in ganz Europa, Asien und Australien. Die Experimentierfreude und Vielseitigkeit der SIGNUMs spiegelt sich nicht nur in ihren originellen Programmen wider - die Vier kreieren gleichzeitig immer wieder spannende Kollaborationen und neue Klänge, die sie auch beim "Foyerkonzert on tour" in Bad Doberan präsentieren werden. Zudem wird NDR Kultur Musikredakteur Ludwig Hartmann an diesem Abend lebhafte und aufschlussreiche Gespräche mit den Musikern führen.

Veranstaltet mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern

Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern statt, die sich seit dem Jahr 1990 zu einem der größten Klassikfestivals Deutschlands entwickelt haben. Festspiel-Konzerte locken in alle Ecken des Bundeslandes, in kleine Spielstätten wie Gutshäuser und Dorfkirchen ebenso wie zu großen Open Airs etwa im Schlosspark Fleesensee oder vor Schloss Bothmer. Auch der Festsaal im Großherzoglichen Salongebäude in Bad Doberan gehört dazu. Ursprünglich als Speisehaus für die Badegäste erbaut und erweitert, bezaubert der Festsaal mit seiner prunkvollen Dekoration und Innenausstattung.

Seien Sie mit Glück dabei!

Das Konzert mit dem SIGNUM saxophone quartet in Bad Doberan beginnt am 16. November um 18 Uhr im Festsaal des Großherzoglichen Salongebäudes. Nach dem Konzert haben die Zuschauer und Zuschauerinnen die Möglichkeit, miteinander anzustoßen und bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen. Die Eintrittskarten für dieses "NDR Kultur Foyerkonzert on tour" können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Füllen Sie hierzu das unten stehende Formular aus.

Die Aufzeichnung des Konzerts wird am am 3. Dezember um 8 Uhr im NDR Fernsehen und um 18 Uhr auf NDR Kultur gesendet. Anschließend wird das Konzert in der ARD Mediathek und der NDR Kultur App veröffentlicht.

