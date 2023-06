NDR Kultur Foyerkonzert on tour: Mit dem Kuss Quartett und Tomoko Akasaka Stand: 18.06.2023 20:30 Uhr Streicherklänge in fürstlicher Atmosphäre: Am 7. Juli ab 18 Uhr findet im Residenzmuseum im Celler Schloss das nächste exklusive „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ statt. Das Kuss Quartett und Tomoko Akasaka präsentieren im Rittersaal des Welfenschlosses ein erstklassiges Kammermusikprogramm.

Das Kuss Quartett, bestehend aus Jana Kuss (Violine), Oliver Wille (Violine), William Coleman (Viola) und Mikayel Hakhnazaryan (Violoncello), ist ein vielfach ausgezeichnetes Streichquartett. Mit ihrem Programm möchen die Vier sowohl das traditionelle Publikum als auch neue Hörer*innen erreichen und begeistern. Unterstützt werden sie beim „NDR Kultur Foyerkonzert on tour“ in Celle von Tomoko Akasaka. Die Bratschistin ist als Solistin und Kammermusikerin tätig und tritt mit namhaften Orchestern und Musiker*innen weltweit auf. Das Kuss Quartett und Tomoko Akasaka standen bereits in der Vergangenheit mehrfach gemeinsam auf der Bühne. Über diese Verbindung und ihre musikalischen Werdegänge werden sie beim Konzert mit NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann sprechen, der wie gewohnt durch den Abend führt.

Auf den Spuren der Welfen

Den Rahmen für dieses besondere Konzert bietet das Celler Schloss, eine der schönsten und bedeutendsten Welfenresidenzen. Das ansässige Museum macht die Residenzgeschichte vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert lebendig. Die Konzertbesucher*innen haben die Möglichkeit, um 16 Uhr an einer exklusiven Führung durch das Residenzmuseum im Celler Schloss teilzunehmen. Sie erleben dabei die modern inszenierte Geschichte des Schlosses und seiner Bewohner und lernen das älteste heute noch existierende Fürstenhaus Europas kennen: die Welfen. Zudem wird während der Führung auch ein Blick auf die Renaissancekunst in der Celler Schlosskapelle geworfen.

Seien Sie mit Glück dabei!

Das Konzert mit dem Kuss Quartett und Tomoko Akasaka beginnt am 7. Juli um 18 Uhr im Rittersaal. Anschließend haben die Zuschauer und Zuschauerinnen die Möglichkeit, miteinander anzustoßen und bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen. Die Eintrittskarten für dieses "NDR Kultur Foyerkonzert on tour" können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Füllen Sie hierzu das unten stehende Formular aus.

