NDR Kultur Foyerkonzert on tour: Mit Elina Albach und Isang Enders Stand: 04.04.2023 21:37 Uhr Barockmusik am Ort der Varusschlacht: Werke für Cembalo und Cello erwarten das Publikum beim nächsten NDR Kultur Foyerkonzert on tour im Museum und Park Kalkriese.

Vor 2000 Jahren tobte im Osnabrücker Land ein blutiger Kampf zwischen Germanen und römischen Soldaten: die Varusschlacht. Genau an diesem Ort ist das Museum und Park Kalkriese entstanden. Am 25. April ab 18 Uhr gibt es dort keine archäologischen, sondern musikalische Schätze zu entdecken: Beim "NDR Kultur Foyerkonzert on tour" spielen die Cembalistin Elina Albach und der Cellist Isang Enders hauptsächlich Barockmusik. Durch den Abend führt NDR Kultur Redakteur Ludwig Hartmann.

Verschmelzende Saitenklänge von Cembalo und Cello

Elina Albach ist eine international renommierte Cembalistin, deren Leidenschaft vor allem der Alten Musik gilt. Sie macht insbesondere mit dem von ihr gegründeten fluiden Ensemble CONTINUUM von sich reden – eine sich stets verändernde Gruppe von Künstler*innen, mit denen sie ein Stück in den verschiedensten Varianten umsetzen kann. Isang Enders ist als Cellist immer wieder auf der Suche nach Neuem. Dadurch führte ihn sein Weg auf Bühnen rund um den Globus und an die Seite namhafter Musiker*innen.

Museumsführung, Konzert und Beisammensein

Bevor die ersten Töne beim NDR Kultur Foyerkonzert on tour erklingen, können die Gäste an einer kostenlosen Führung durch die Ausstellung teilnehmen. Der Rundgang hält aufschlussreiche Einblicke in die Lebenswelten der Römer und Germanen und in die spannende Entdeckungsgeschichte von Kalkriese bereit. Nach dem Konzert ist das Publikum herzlich eingeladen, bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen.

