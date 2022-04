Musical-Premiere in Schwerin: "Pfeifen kann doch jeder" Stand: 05.04.2022 06:02 Uhr Am Mecklenburgischen Staatstheater erlebt heute Abend ein Musical seine deutsche Erstaufführung. "Pfeifen kann doch jeder" hatte bereits 1964 in New York seine Premiere. Doch erst in Schwerin ist das Musical nun erstmals auf Deutsch zu erleben.

von Axel Seitz

"Pfeifen kann doch jeder" handelt von einer Stadt, die pleite ist und durch einen Trick auf Touristen hofft. Eine ausgedachte Wunderquelle lockt nicht nur Besucher, sondern auch die Insassen der örtlichen Psychiatrie an und schon weiß keiner mehr: wer ist Tourist, wer Patient? Diese Geschichte zum "Verrücktwerden" floppte in den 1960ern am New Yorker Broadway.

Operndirektor: Geschichte passt zu Schwerin

Schwerins Operndirektor Martin G. Berger, der das Musical von Stephen Sondheim bereits vor Jahren ins Deutsche übersetzte, sieht in "Pfeifen kann doch jeder" eine ganz aktuelle Geschichte, die in vielen Punkten irgendwie direkt zu Schwerin passt. Martin G. Berger führt auch Regie bei dieser Inszenierung, die musikalische Leitung hat Michael Ellis Ingram.

