Mecklenburgisches Staatstheater Stand: 06.10.2023 17:39 Uhr Das Mecklenburgische Staatstheater gehört mit insgesamt 3 Spielstätten an den Standorten Schwerin und Parchim zu den großen traditionsreichen Bühnen in Norddeutschland. Der Spielplan bietet Oper, Operette, Musical, Ballett, Schauspiel und Konzerte.

Das Mecklenburgische Staatstheater in der schönen Landeshauptstadt Schwerin gehört zu den großen traditionsreichen Bühnen im norddeutschen Raum. Der altehrwürdige Theaterbau am Alten Garten ist die Hauptspielstätte und komplettiert das historische Ensemble aus Schweriner Schloss und Staatlichem Museum, dessen Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO beantragt ist.

Auf dem Weg zum Weltkulturerbe

Seinen Namen trägt das Theater seit 1926, wobei seine Geschichte eigentlich bis ins Jahr 1563 zurückreicht. Da nämlich berief Herzog Johann Albrecht I. den Kapellmeister David Köler zum Hofkapellmeister. Er sollte eine Hofkapelle gründen. Dies gilt als Ursprung der heutigen Mecklenburgischen Staatskapelle und führte später schließlich zu einem umfassenderen Spielbetrieb und dem Bau eines Gebäudes am Alten Garten. Heute umfasst das Mecklenburgische Theater die sechs Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett, die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, die niederdeutsche Fritz-Reuter-Bühne und das Junge Staatstheater Parchim.

Neben dem abwechslungsreichen Spielplan sind auch die Schlossfestspiele Schwerin ein Publikumsmagnet. Im Sommer präsentiert das Theater für jede und jeden: Ob im märchenhaften Schlossinnenhof, im naturnahen Freilichtmuseum Mueß oder im ehrwürdigen Großen Haus am Alten Garten - bei den Schlossfestspielen werden alle Künste des Theaters aufgefahren, um das Publikum mit unvergesslichen Erlebnissen zu begeistern.

Das Mecklenburgische Staatstheater ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Mecklenburgisches Staatstheater Großes Haus, Konzertfoyer, Flotowzimmer

Alter Garten 2

19055 Schwerin

Tel. (0385) 53 00 0



M*Halle

Gutenbergstraße 1

19061 Schwerin



Kulturmühle Parchim

Fischerdamm 2

19370 Parchim

Tel. (03871) 62 91 0



Spielplan und weitere Informationen auf der Website des Mecklenburgischen Staatstheaters

Karte: Die Spielstätten des Mecklenburgischen Staatstheaters

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar und erlebbar machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 06.10.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Oper Tanz