"Theater heute" wählt Lina Beckmann zur Schauspielerin des Jahres Stand: 25.08.2022 13:11 Uhr Für ihre Darstellung in "Richard the Kid & the King" am Deutschem Schauspielhaus Hamburg ist Lina Beckmann zur Schauspielerin des Jahres gewählt worden.

Lina Beckmann ist in einer Umfrage des Fachmagazins "Theater heute" zur Schauspielerin des Jahres 2022 gewählt worden: Ausgezeichnet wird sie für ihre exzessive, genderqueere, mehrfach um die Ecke gedachte Interpretation von Shakespeares Horrorclown Richard in Karin Henkels "Richard the Kid & the King". Das Stück ist eine Koproduktion von Deutschem Schauspielhaus Hamburg und Salzburger Festspielen.

Bereits 2011 war Lina Beckmann, die mittlerweile auch im Polizeiruf 110 Rostock mitspielt, schon einmal Schauspielerin des Jahres, damals noch als Ensemblemitglied am Schauspiel Köln. Seit 2013 spielt sie am Deutschen Schauspielhaus Hamburg.

Theater des Jahres 2022: Schauspielhaus Bochum

Zum Theater des Jahres wurde das Schauspielhaus Bochum gewählt. Ein Drittel der 45 Kritikerinnen und Kritiker entschieden sich dafür, kein Theater zu nennen. Die Mehrheit davon sei der Meinung gewesen, dass viele Theater die Nennung verdient hätten, weil sie sich in der Pandemie wacker geschlagen hätten, erklärte Redakteur Franz Wille. Auf das Schauspielhaus Bochum entfielen schließlich sechs Stimmen.

Samouil Stoyanov wird Schauspieler des Jahres 2022

Die Inszenierung des Jahres kommt von Regisseurin Claudia Bauer - sie hatte sich in "humanistää!" am Volkstheater Wien mit dem Werk Ernst Jandls auseinandergesetzt. Einer der Darsteller, Samouil Stoyanov, wurde zudem zum Schauspieler des Jahres gewählt.

Stück des Jahres wurde Helgard Haugs "All right. Good night.". Die Theatermacherin bringt darin das Verschwinden der Passagiermaschine auf Flug MH370 und die Demenzerkrankung ihres Vaters zusammen.

