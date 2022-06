Karl-May-Spiele: So war die "Ölprinz"-Premiere mit Karrenbauer, Hehn und Hödl Stand: 26.06.2022 11:39 Uhr Zwei Jahre haben die Fans auf Winnetou bei den Karl-May-Spielen gewartet. Gestern war Premiere mit "Der Ölprinz". Hauptdarsteller Alexander Klaws musste sich kurzfristig krank melden. Für ihn ist Sascha Hödl eingesprungen. Beitrag anhören 3 Min

von Doreen Pelz

Es war wirklich eine Premiere, bei der ziemlich viel geboten wurde. Eine halbe Stunde bevor es losging - großer Wolkenbruch über Bad Segeberg mit Platzregen. Davon hat sich das Publikum aber trotzdem nicht abschrecken lassen. Volles Haus mit 7.000 Zuschauenden zur Premiere.

Die Begrüßung von Ministerpräsidenten Daniel Günther wurde durch Aktivisten gestört. Diese hatten versucht, ein Banner aufzuhängen. Daniel Günther klärte auf: Umweltaktivisten seien es. Im Anschluss konnte es endlich losgehen.

Warmer Applaus für Sascha Hödl, Katy Karrenbauer und Sascha Hehn

Der Winnetou, gespielt von Sascha Hödl, bekam sofort einen warmen Applaus vom Publikum. Auch Katy Karrenbauer als Gaststar, Rosalie Ebersbach und natürlich auch Sascha Hehn als der Ölprinz wurde frenetisch gefeiert.

Ansonsten gab es alles, was der Kalkberg zu bieten hat. Explosionen, Schießereien, Kämpfe, eine Liebesgeschichte. Das Publikum war begeistert von dem, was es zu sehen gab. Und auch Sascha Hödl war am Ende des Abends sehr froh, alles so gut hinter sich gebracht zu haben. Es gab keine Panne, und auch die Zuschauenden haben ihn mit offenen Armen empfangen: "Es war nur atemberaubend. Es waren zwei Jahre Corona-Pause, das erste Mal wieder vor und mit Publikum zu spielen. Das bedeutet uns einfach alles. Und ich habe heute auf jeden Fall auch ganz stark an Alex gedacht. Wir haben die Premiere alle geschlossen für ihn gespielt, und wir hoffen, dass er bald wieder zurückkommt."

Alexander Klaws sorgt am Ende für Überraschung

Als kleine Überraschung gab es dann am Ende tatsächlich noch ein ganz klein bisschen Alexander Klaws, denn zum Premierenfeuerwerk wird immer ein Song gespielt, und der wurde tatsächlich im Vorfeld noch von Alexander eingesungen. "You'll Never Walk Alone" erklang in der Kalkberg-Arena und wurde mit einem großen Applaus der Fans quittiert. An den Winnetou, der sich im Moment noch zuhause von Corona erholt.

