Kabarettist Alfons' fragt sich, woher der Mensch kommt

Am 17. und 18. Februar ist Alfons nach zweijähriger Corona-Pause mit seinem Programm "Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort Parkplätze?" in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg zu sehen.

von Danny Marques Marcalo

Alfons ist Deutschlands bekanntester Franzose. Seit einigen Jahren hat er die deutsche Staatsbürgerschaft und seit einigen Tagen ist er wieder auf der Bühne zu sehen, nachdem auch bei ihm viele Auftritte wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Sein neues Programm "Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort Parkplätze?" konnte er wegen Corona-Beschränkungen kaum vorstellen. Nun war es in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg soweit.

Klar, es gibt nach so langer Zeit erstmal nur ein Thema bei Alfons: "Diese Corona-Situation. Was erleben wir überhaupt? Mal ganz ehrlich. Niemand von uns hätte gedacht, dass wir so etwas erleben. Wenn du vor zwei Jahren gesagt hättest: Alfons, eines Tages wirst du wissen, was eine FFP2-Maske ist, hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich meine Freunde frage: Bist du geboostert?"

Kabarettist Alfons: Pointierter Beobachter in orange

Es ist eigentlich alles wie immer bei Alfons: scharfe Beobachtungen des Alltags, charmant und pointiert präsentiert. Und das alles mit der orangefarbenen Jacke, die niemals fehlen darf. In diesem Programm fragt er nach den Ursprüngen der Menschen und erzählt, wie schon Höhlenbewohner einst Angst vor Fremden hatten: "Hey, guck mal, ein Fremder, ein Fremder. Schnell Kinder, schnell Frauen, schnell weg. Und zum Glück gab's immer eine, die gesagt hat, wir schaffen das."

Denn schließlich würden wir ja alle voneinander profitieren, sagt Alfons. Zusammen könne die Menschheit tolle Dinge entdecken. So wie einst das Feuer. "Als die Urmenschen verstanden haben: 'Jetzt können wir das Feuer erfinden', war das für die Menschen so ein Ding - wow. Außer für die Deutschen. Für die war das Stress: 'Jetzt müssen wir den Notausgang und die Brandschutzbestimmungen erfinden.'"

Amüsant, tiefsinnig, unaufdringlich

Dem Publikum gefällt das: "Immer der Vergleich zu Deutschland - sehr amüsant." "Er ist sehr tiefsinnig und klasse." "Es ist so eine ganz fröhliche Lebensart, die hier herüberschwappt. Nicht zu aufdringlich komisch, sondern ganz entspannt und selbstverständlich. Das macht viel Spaß", so die Stimmen zum Programm.

Es ist ein lustiger und anregender Abend - und wenn Alfons mithilfe eines Schaubilds erklärt, dass wir uns viel zu sehr vom aggressiven Stammhirn leiten lassen, sogar richtig spannend. Das Nachdenkliche ist gewollt, sagt er im Interview: "Mir reicht es nicht aus, wenn man nur lachen und dann nach Hause gehen würde. Ich will unbedingt, dass ihr irgendwas mit nach Hause nehmt."

Programm im Lockdown nachbearbeitet

Nachgedacht hat er in den vergangenen zwei Jahren ziemlich viel. Das eigentlich fertige neue Programm hat er im Lockdown immer wieder nachbearbeitet: "Ich habe es ein paar Mal gespielt, dann war es vorbei. Diese Zeit, in der wir nichts zu tun hatten, in der wir eine bestimmte Angst und Distanz hatten... Gleichzeitig sind unglaubliche Dinge passiert: keine Flugzeuge mehr, keine Autos. Das war eine spannende Zeit und das geht natürlich nicht spurlos an einem Künstler vorbei, wenn er sein Programm schreibt."

Persönlicher Abend in Alma Hoppes Lustspielhaus

Und doch ist es überhaupt kein Corona-Programm geworden, sondern ein feinsinniger und persönlicher Abend. Einmal habe er sich ein Playmobil-Piratenschiff kaufen wollen: "Deswegen habe ich meiner Mutter gesagt: 'Ich will mehr Taschengeld haben.' In Deutschland würde man das nie zu seinen Eltern sagen. In Deutschland würde man einen neuen Tarifvertrag mit seinen Eltern aushandeln."

Nach prallen zwei Stunden geht Alfons unter großem Jubel von der Bühne. Gut, dass die zwei Jahre Corona-Verspätung des neuen Programms vorbei sind. Am 17. und 18. Februar ist Alfons mit seinem Programm "Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort Parkplätze?" in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg zu sehen.

